پاراآسیایی ناگویا؛ محمدپور، داور دیدار نهایی بسکتبال با ویلچر بانوان

جعفر محمدپور، دیدار تیم‌های بسکتبال با ویلچر بانوان چین و ژاپن را در مرحله نهایی بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، قضاوت می‌کند.