پاراآسیایی ناگویا؛ محمدپور، داور دیدار نهایی بسکتبال با ویلچر بانوان
جعفر محمدپور، دیدار تیمهای بسکتبال با ویلچر بانوان چین و ژاپن را در مرحله نهایی بازیهای پاراآسیایی ناگویا، قضاوت میکند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جعفر محمدپور داور بین المللی بسکتبال با ویلچر کشورمان در بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، امروز دیدار نهایی مسابقات بانوان بین تیمهای چین و ژاپن را قضاوت میکند.
همچنین مهدی آقاجانی دیگر داور بینالمللی کشورمان فردا دیدار تیمهای بسکتبال با ویلچر مردان چین و عراق را برای تعیین جایگاه پنجم و ششمی مسابقات قضاوت خواهد کرد.