محمد صالح مصباحی، نماینده وزن ۷۵ کیلوگرم تیم جوانان، در دومین مبارزه بوکسور اسلوونی را شکست داد و به مرحله یک هشتم نهایی راه یافت.

بوکس جوانان جهان، راه یابی مصباحی به مرحله یک هشتم

بوکس جوانان جهان، راه یابی مصباحی به مرحله یک هشتم



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمد صالح مصباحی، نماینده وزن ۷۵ کیلوگرم تیم ملی جوانان، در جریان مسابقات جهانی بوکس جوانان در شهر بودوا (مونته‌نگرو)، موفق به ثبت دومین پیروزی پیاپی خود شد.

مصباحی که در نخستین مبارزه خود، نماینده کشور بوسنی را با ضربه ناک اوت شکست داده بود، امشب در دومین دیدار خود به مصاف نماینده کشور اسلوونی رفت. وی با ارائه نمایشی جذاب، فنی و مقتدرانه، موفق شد حریف خود را با نتیجه قاطع ۵ بر صفر شکست داده و مسیر صعود خود را هموار کند.

با این پیروزی، محمدصالح مصباحی خود را برای تقابل در مرحله یک هشتم نهایی، که شنبه برگزار خواهد شد، آماده می‌کند؛ وی در این مرحله به مصاف نماینده اسلواکی می رود.