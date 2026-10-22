مردم شهرستان ورامین در شب دویست و سی و پنجمین حضور میدانی خود، بر تداوم حمایت از نظام اسلامی و لزوم پاسخ قاطع به توطئه‌های دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شب دویست و سی و پنجم اجتماعات مردمی ورامین با حضور گسترده مردم و تأکید بر پایداری در برابر فشار‌های خارجی برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این تجمع اظهار داشتند که توطئه‌های چندجانبه دشمن شامل ترور، فشار‌های اقتصادی و تهدیدات نظامی، در برخورد با اراده ملت شکست خورده است.

مراسم شب گذشته با تأکید بر محوریت عدالت و مطالبه انتقام برای خون امام شهید انقلاب اسلامی همراه بود و مردم ورامین یک بار دیگر آمادگی خود را برای ایستادگی در کنار نظام اسلامی در برابر هرگونه تهدید ابراز داشتند.