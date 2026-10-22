یحیی گل‌محمدی قراراداش را با تیم فوتبال دهوک عراق فسخ کرد و به عنوان سرمربی تیم فوتبال امید ایران انتخاب شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی تارقلی زاده رئیس کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال و محمدرحمان سالاری عضو هیئت رئیسه فدراسیون در حالی دیشب عراق را به مقصد تهران ترک کردند که توانستند با یحیی گل محمدی پیش نویس قراردادی را برای هدایت تیم فوتبال امید ایران به امضا برسانند.

این قرارداد که فارغ از هرگونه نتیجه تا پایان سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد در حالی امضا شد که مدیران باشگاه دهوک مخالف ابتدایی جدایی گل محمدی شدند، اما مشخص شد گل محمدی در جلسه‌ای شفاف با مالک باشگاه عراقی از علاقه خود برای بازگشت به کشور و هدایت تیم امید صحبت کرده است.

به دنبال این اتفاق در نشستی بین مسئولان فدراسیون فوتبال ایران و باشگاه دهوک عراق، قرارداد گل محمدی با این تیم فسخ شد تا وی برای رسمی شدن نشستنش روی نیمکت تیم امید ایران تنها منتظر امضا قرارداد رسمی با فدراسیون فوتبال باشد.