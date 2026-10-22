هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا ضمن مخالفت خود با استیضاح دونالد ترامپ، از آغاز تحقیقات برای استیضاح برخی مقام‌های منتخب و منصوب دولت او از جمله پیت هگست حمایت و تاکید کرد: وزیر جنگ آمریکا باید استیضاح شود.

به گزارش، سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ هیلاری کلینتون در مصاحبه با «کارا سویشر» روزنامه‌نگار و مجری پادپخش آمریکایی گفت: من با استیضاح ترامپ مخالفم، زیرا معتقدم این اقدام فقط یک نمایش حاشیه‌ای است و امکان محکومیت و برکناری او وجود ندارد.

وزیر خارجه سابق آمریکا با این حال از آغاز تحقیقات برای استیضاح برخی مقام‌های منتخب یا منصوب دولت ترامپ حمایت کرد و پیت هگست وزیر جنگ آمریکا را از جمله افرادی دانست که باید در قبال اقدامات خود پاسخگو باشد.

کلینتون تاکید کرد: هگست ارتش آمریکا را تضعیف و از آن به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کرد.

او افزود: وزیر جنگ آمریکا ارتش کشور را به نیرویی شبه‌نظامی در خدمت اهداف ملی‌گرایانه مسیحی خود تبدیل کرده است.

وزیر خارجه پیشین آمریکا در ادامه تصریح کرد که هگست باید به خاطر اقداماتش مورد بازخواست قرار گیرد و مقام‌های دیگری نیز وجود دارند که باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند.

«توماس مسی» نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا پیش‌تر طرح استیضاح پیت هگست وزیر جنگ این کشور را به مجلس نمایندگان این کشور ارائه و او را به سوءاستفاده از مقام خود و اجرای دستور حمله تجاوزکارانه علیه ایران بدون کسب مجوز قانونگذاران ایالات متحده متهم کرده بود.