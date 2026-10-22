بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در اظهاراتی با انتقاد از اقدامات رئیس جمهور آمریکا، تاکید کرد: دونالد ترامپ اوکراین را به حال خود رها کرده است.

به گزارش، سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بیل کلینتون در جریان سخنرانی خود در حمایت از «دیوید جولی» نامزد دموکرات فرمانداری ایالت فلوریدا با انتقاد از سیاست خارجی دولت ترامپ گفت: من از اینکه با متحدان آمریکا مثل آشغال رفتار می‌کنیم، خسته شده‌ام.

او افزود: همین هفته گذشته ترامپ بالاخره کاری را کرد که از اولین بار که نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شده بود، تهدید به انجام آن کرده بود.

کلینتون در ادامه خاطرنشان کرد: ترامپ اوکراین را رها کرد و دوباره (ولادیمیر) پوتین (رئیس جمهور روسیه) را در آغوش گرفت.

ترامپ پیش‌تر با بیان اینکه در حال مذاکره برای برقراری صلح در جنگ میان مسکو و کی‌یف است، اظهار کرده بود: تصمیم من درباره روسیه بسیار ساده است؛ نمی‌خواهم کاری انجام دهم که از روی حماقت، روسیه را از میز مذاکره دور کند.

رئیس جمهور جنگ‌طلب ایالات متحده در ادامه با اشاره به اینکه زلنسکی پالایشگاه‌های گازوئیل در روسیه را هدف قرار می‌دهد، خاطرنشان کرد: این حملات در حالی است که رئیس جمهور اوکراین می‌داند این حملات به بازار‌های جهانی گازوئیل از جمله بازار ایالات متحده، آسیب جدی وارد می‌کند.

او افزود: کشاورزان، دامداران و انواع کسب‌وکار‌ها به شدت از این وضعیت آسیب می‌بینند؛ با این حال، روسیه همچنان میلیون‌ها بشکه گازوئیل را با قیمتی پائین به سراسر جهان عرضه می‌کند.

ترامپ اظهار کرد: اگر بخواهم صادقانه بگویم، با توجه به تمام پول‌هایی که اروپا به زلنسکی می‌دهد و کمک‌هایی که جو بایدن فاسد در گذشته به او کرده بود، رئیس جمهور اوکراین تمایلی به پایان دادن به این جنگ ندارد و احتمالا هرگز هم نداشته است.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه با بیان اینکه زلنسکی می‌توانست دو سال پیش توافق بهتری نسبت به وضع کنونی به دست آورد، خاطرنشان کرد: اوکراین ویران شده، بخش بزرگی از سرزمین آن از دست رفته و جمعیت مردانش کاهش یافته است و آنها مجروح شده یا جان باخته‌اند.

ترامپ تصریح کرد: من می‌خواهم این جنگ تمام شود!

خبرگزاری بلومبرگ پیش‌تر در گزارشی با اشاره به ادامه حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه با وجود توافق نفتی اخیر دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای صدور مجوز موقت واردات گازوئیل از مسکو به واشنگتن، نوشته بود: ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین با خطر تضعیف روابط با رئیس جمهور آمریکا مواجه است.

در گزارش بلومبرگ با اشاره به اینکه ترامپ روز شنبه (۱۸ مهر) به خبرنگاران گفت که زلنسکی می‌توانست بار‌ها مناقشه با روسیه را حل‌وفصل کند، اما تصمیم گرفت چنین نکند، آمده است: رئیس جمهور آمریکا اظهار کرد که اوکراین به رهبری جدید نیاز دارد و خواستار توقف حملات کی‌یف به پالایشگاه‌های نفت روسیه شد.