به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بیانیه کیم یو جونگ که توسط خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) منتشر شده، آمده است: تدابیر متقابل جدید ما در سراسر نوار مرزی در وضعیت آماده‌باش کامل قرار خواهند گرفت و بلندگو‌هایی که به سمت کره جنوبی جهت‌گیری شده‌اند، ظرف چند روز آماده‌به‌کار خواهند شد.

خواهر رهبر کره شمالی افزود: مقام‌های کره جنوبی باید برای هر سناریویی در صورت تشدید تنش‌ها آماده باشند و کره شمالی به هر اقدامی که در مناطق مرزی صورت گیرد، پاسخی متناسب خواهد داد.

کیم یو جونگ همچنین خاطرنشان کرد که تبدیل مرز با کره جنوبی به یک دژ نفوذناپذیر، خطر درگیری نظامی میان دو کشور را به طور قابل توجهی کاهش خواهد داد.

بر اساس این گزارش، این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که در سپتامبر ۲۰۲۶، انفجار مین‌های زمینی در منطقه غیرنظامی (DMZ) در امتداد مرز دو کره رخ داد و منجر به مجروح شدن سه سرباز کره جنوبی شد. سئول، کره شمالی را مسئول این انفجار‌ها دانست و کیم یو جونگ نیز این اتهامات را رد کرد.