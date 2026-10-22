ملی‌پوشان ایران در آغاز روز چهارم بازی‌های پاراآسیایی ناگویا در رقابت‌های پرتاب وزنه به دو نشان نقره و برنز دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در رقابت پرتاب وزنه کلاس F۵۴/F۵۵ سه نماینده ایران به میدان رفتند و دو نشان به‌ دست آمد؛ ظفر ذاکر با پرتاب ۱۱.۷۹ متر و کسب امتیاز ۹۶۳، بهترین حد نصاب شخصی خود را ثبت کرد و با ایستادن در رده دوم، صاحب نشان نقره شد.

همچنین، حامد امیری با پرتاب ۱۰.۹۷ متر و امتیاز ۸۸۶، در رده سوم قرار گرفت و نشان برنز را به خود اختصاص داد.

عرفان بُندری، دیگر نماینده کشورمان نیز با پرتاب ۸.۵۷ متر و امتیاز ۸۰۱، رتبه پنجم را به دست آورد.