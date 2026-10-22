آیین‌نامه مدیریت رفت‌وآمد کارکنان دستگاه‌های اجرایی با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور اجرایی شد؛ بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند برای کارکنانی که امکان انجام تمام یا بخشی از وظایفشان به‌صورت غیرحضوری وجود دارد، حداقل دو روز دورکاری در هفته در نظر بگیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره آیین‌نامه مدیریت رفت‌وآمد کارکنان دستگاه‌های اجرایی، با هدف اصلاح الگوی سفر کارکنان، کاهش استفاده از خودرو‌های شخصی و ترویج حمل‌ونقل عمومی ابلاغ شد.

این تصویب‌نامه که در جلسه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ هیئت وزیران به تصویب رسیده بود، با شماره ۸۹۰۰۱ در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

الزام دستگاه‌های اجرایی به اصلاح الگوی رفت‌وآمد کارکنان

بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند برنامه‌های لازم را برای اصلاح الگوی سفر کارکنان، کاهش استفاده از خودروی شخصی و گسترش استفاده از حمل‌ونقل عمومی تدوین و اجرا کنند.

حداقل دو روز دورکاری در هفته برای کارکنان واجد شرایط

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این آیین‌نامه به موضوع دورکاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی اختصاص دارد.

طبق این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند مطابق با مفاد آیین‌نامه دورکاری، کارکنانی را که تمام یا بخشی از فعالیت‌های آنان از طریق دورکاری قابل انجام است، حداقل دو روز در هفته به‌صورت دورکار به کار گیرند.

بر این اساس، اجرای دورکاری برای کارکنانی که وظایف شغلی آنان قابلیت انجام غیرحضوری دارد، در چارچوب آیین‌نامه مربوطه پیش‌بینی شده است.