به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاهین ایزدیار در مرحله مقدماتی شنای ۱۰۰ متر قورباغه مردان کلاس SB۹ به مصاف حریفان خود رفت و با زمان ۱.۰۸.۰۱ دقیقه به مقام نخست رسید و راهی مرحله نهایی شد. نماینده ایران با برتری در برابر چهار شناگر از کامبوج، اندونزی، ژاپن و قزاقستان، جواز حضور در مرحله پایانی را به دست آورد.

همچنین، سینا ضیغمی‌نژاد، دیگر نماینده ایران در این ماده با زمان ۱.۱۸.۷۳ دقیقه، در گروه دیگر، اول شد و گام به مرحله نهایی گذاشت.

محمد حسین کریمی در مرحله مقدماتی رشته ۵۰ متر آزاد مردان کلاس S۱۳ زمان ۲۶.۴۸ زمان ثانیه را ثبت کرد و به عنوان نفر پنجم، راهی مرحله نهایی شد.

همچنین، علی رشیدآبادی در مرحله مقدماتی رشته ۱۰۰ متر کرال پشت مردان کلاس S۱۳ به آب زد و با زمان ۱:۳۲.۲۰ دقیقه، فرصت صعود به دیدار نهایی را از دست داد.

در مرحله مقدماتی رشته ۱۰۰ متر پروانه کلاس S۹، ابوالفضل ظریف و علی مطلبی با شناگران دیگر از کشور‌های ازبکستان، ژاپن، فلیپین و اندونزی به رقابت پرداختند که ظریف با زمان ۱:۱۶.۷۰ دقیقه به مرحله نهایی این ماده نرسید، اما علی مطلبی با زمان ۱:۰۵.۰۲ به مرحله نهایی این ماده راه پیدا کرد تا برای کسب نشان طلا تلاش کند.