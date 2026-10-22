

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید پیرایش، فعال جبهه فرهنگی از استان مرکزی، سید محمد خاتمی‌نژاد، کارشناس مسائل فرهنگی و محمد بیات، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی تلفنی با این برنامه به موضوع «همایش جان‌فدایان و ادامه حضور مردم در خیابان» پرداختند و به پرسش‌های مطرح شده در این‌باره پاسخ دادند. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

سؤال: حاج آقا پیرایش، رویداد امروز در بضاعت قابل تصاویر نمی‌گنجد، جناب‌ عالی که حضور داشتید، حال و هوای امروز را چطور دیدید؟

حجت الاسلام والمسلمین پیرایش: واقعاً می‌شود گفت رویداد‌های امروز هر اراک فقط یک ظهور و بروز بود، از آن مقدماتی که در این چند ماه در دل و جان مردم ایجاد شده است، فقط دنبال این بودند که یک روز روز رزمایش برای اینها باشد و بتوانند بیایند و آنچه که در درون شان است را به منصه ظهور بگذارند. در این گروه‌های اراکی هم می‌دیدم مردم می‌گویند چرا اسم آن را ۵۰ هزار نفری گذاشته‌اند، این ۱۵۰ هزار یا ۲۵۰ هزار نفری بود. الحمدالله شهر اراک خیلی جدی کار را به جایی رساند، آن پیش بینی رهبر شهید از آن اتفاقی که در قلوب مردم می‌افتد که فرمودند مردم مبعوث می‌شوند و کار را تمام می‌کنند. البته الان در مرحله انبعاث این مردم هستیم، قطعاً با یقینی که به فرمایش امام شهید داریم کار را هم تمام خواهند کرد. این رابطه دلی که امام خبر داشت از توده مردم که چه اتفاقی خواهد افتاد، واقعاً امروز می‌بینیم، بعد از چند ماه در گزارش هم دیدیم هر شب برخی از اوقات در سختی‌ها و شب‌های متفاوت، در برنامه‌های متفاوت آمده‌اند و امروز یک عرصه‌ای در میدان شهدای اراک خیابان‌های مجاور و مرکز شهر عرصه عرصه حماسه این مردم بود.

سؤال: این تجمعات با این شکل در اراک سابقه داشته است؟

حجت الاسلام والمسلمین پیرایش: اجتماعات در اراک سوابق زیادی دارد، اما این رویداد امروز از جنس خودش فکر می‌کنم اولین بار بود که باعنوان جانفدا آن هم واقعاً یکسری جانفدا به معنی واقعی کلمه که کف کار می‌شود به آنها جانفدا گفت. این اجتماع را رقم زدن در نوع خودش بی بدیل بود.

سؤال: آقای خاتمی نژاد، تحلیف شما از رویداد امروز چه است و فکر می‌کنید ما در نقاط مختلف کشور این رویداد را تحت این عنوان برگزار می‌کنیم، وجه تمایزی در اراک با دیگر نقاط کشور وجود داشت؟

خاتمی نژاد: آنچه که من امروز از حضور ملت مشاهده کردم تنوع و تکثر افراد در میدان بود. قاب تصویر نمی‌تواند همه رویداد را منعکس کند ولی تنوع و تکثر ملت مبعوث در حوزه‌های مختلف، مشاغل مختلف، نگاه‌های مخمتلف، سلیقه‌های مختلف. این نشان می‌دهد آن اتفاقی که امام شهیدمان در آن ۳۶ سال رقم زدند و ۱۰ سالی که امام راحل رهبری امت را برعهده داشته‌اند، این نشان می‌دهد که آن کار درست انجام شده است و ماحصل آن را امروز می‌بینیم. یعنی اتفاقی که دو امام بزرگ رقم زدند در رابطه امام و امت تجلی آن امروز با هیچ ابزاری نمی‌شود این را تبیین کرد، آن چیزی که ما مشاهده کردیم. من در تمام میدان چرخیدم و در جا‌های مختلف رفتم و اتفاقی که دیدم، آن شور و هیجانی که البته ریشه در همان بحث بعثت دارد که در مبانی آن حتماً صحبت خواهم کرد. این اتفاق معجزه گونه‌ای که رقم خورده است و ما امشب در شب ۲۳۵ آن هستیم، صبح واقعاً قابل توصیف نیست، ابزار آن را نداریم و زبان از توصیف این اتفاق ناتوان است. من آنقدری که مردم را می‌شناختم، بزرگان و نخبگان و خواص و توده‌های ملت و آحاد ملت را، این فقط دست قدرت الهی است که می‌تواند این مردم را جمع کند و ماحصل ۴۷ سال مجاهدت آن دو امام بزرگوار و رهبری معجزه گرانه امام حی ما که الان یک طور با غیبت دارند مردم را مدیریت می‌کنند و مردم به خوبی تکالیف شان را دارند انجام می‌دهند. من در تمام اتفاقات عرض کرده‌ام، همه این اتفاق‌ها را من مقدمات تصریح و تسهیل ظهور می‌بینم. ایندعای گزافی نیست، وقتی شب‌ها در میدان با توده‌های مردم صحبت می‌کنیم و رفتار‌ها و کنش‌ها را می‌بینیم حتماً این اتفاق می‌افتد و من معتقد هستم که آنچه که امام شهیدمان فرمودند هیچکس نمی‌داند در آن لحظه امام شهید ما چه نقطه‌ای را می‌دیدند که ما هنوز به مرحله دوم نرسیده‌ایم انگار داریم این رزمایش‌ها و این ملت جانفدا می‌خواهند به آن برسند، که فرمودند کار را تمام می‌کنند، من بر این باور هستم که تسریه و تسهیل امر ظهور است انشاالله.

سؤال: این خودجوش بودن این اتفاقات و این شب‌هایی که مردم در میادین حضور داشتند و الان در غالب رویداد جانفدا حضور پیدا می‌کنند، در استمرار این حرکت چقدر اثرگذار بوده است؟: این را آقای پیرایش باید بگویند، دلیل هم دارند، چون همه ما از صبح روزی که خبر شهادت را شنیدیم به میدان آمدیم منتها ایشان، چون جزء تیم اصلی گرداننده میدان هستند و اتفاقات عجیبی را در جلسات زیادی محضر آقای پیرایش هستیم، اتفاقات عجیبی را به چشم دیدند، ما هم یک بخش‌هایی دیدیم، اما، چون ایشان به نمایندگی از آن گروه می‌آیند این را ایشان تبیین کنند جالب‌تر است.

حجت الاسلام والمسلمین پیرایش: آن ابتدای امر می‌دانید من معتقد هستم این بعثت همانطور که قرآن هم اشاره دارد واقعاً یکی از بعث‌های مردمی که خداوند در قرآن هم می‌فرماید؛ ما یعنی خود خداوند مردم و بندگان را مبعوث می‌کند، من حس می‌کنم این واقعاً یکی از آنها است. امام عزیز ما رهبر معظم انقلاب هنوز صحبتی نکرده بودند و مردم ده‌ها شب قبل از آن در خیابان بودند. درست است امام آمدند و دستور صریح دارند به اینکه این اجتماعات باید ابقا شود، بماند و بماند و بماند، اما چه کسی این مردم را لحظه اول در خیابان آورد؛ من به ضرس قاطع به این نتیجه رسیدم، خدا مردم را به خیابان آورد و شروعش از خدا بود و این مدل بعثتی که مردم به خیابان آمدند و دیگر خیابان را ترک نکردند، واقعاً نه نهادها، نه جریان حاکمیت باعث آن بودند و نه حتی نوع کنشی که امروز در میادین و خیابان‌ها اتفاق می‌افتد. فلان کس صحبت می‌کند، فلان برنامه، بلندگو‌ها روشن می‌شود، نه، حتی هیچ کدام از اینها نبود، مردم در خیابان هستند.

هیچ برنامه‌ای در خیابان نباشد، مردم در خیابان هستند الحمدلله، ولی برنامه‌ها هم خوب پیش می‌رود و خود مردم آمدند کنش‌گری می‌کنند، ما در شهرمان شبکه‌هایی وجود داشتند که این اعتقاد را داریم، در شهر اراک حداقل یک شب جلوتر از سطح کشور هستیم، امشب اگر شب دویست و سی و پنجم کشور است، شب دویست و سی و ششم اراک است، چون این قدر این قالب‌ها و شبکه‌های مردمی آماده بودند، از قبل ما سال ۴۰۱ تجربه این مدل میدان‌داری و سنگربانی مردم در خیابان را داریم؛ بنابراین آمادگی آن وجود داشت و خیلی کار را تسریع کرد و کاملاً برنامه؛ مردمی اداره شد، اما بعد از آن هم با همین اجتماعات، توسط همین اجتماعات، خیلی شبکه‌های دیگر ایجاد شد. یک شبکه‌هایی که الان الحمدلله مردم خودشان تشکیلاتی را ایجاد کردند، آمادگی برای مقاومت‌های حداکثری؛ این خبر خیلی خوب خیابان‌های شهر اراک است که آماده هستند برای خیلی مسائلی که هنوز اتفاق نیفتاده، به صورت مردمی تشکیلات و شبکه ایجاد کردند و همین الان هم صفر تا صد این برنامه‌ها در خیابان‌ها، در خیلی از نقاط کشور الحمدلله و اراک با یک درصد بالایی کاملاً مردمی است.

سؤال: شهر‌های مختلف استان مرکزی؛ به همین کیفیت؟

حجت‌الاسلام پیرایش: حداقل چند شهر استان مرکزی به همین صورت است، کاملاً مردمی، طوری که نهاد‌ها وقتی می‌خواهند بیایند برنامه‌ای انجام دهند، یک طرح و ایده‌ای دارند، واقعاً می‌آیند از این نهاد‌ها و تشکیلات مردمی اجازه می‌خواهند، هماهنگی ایجاد می‌کنند و بعد ورود می‌کنند، واقعاً در این سطح، کار مردمی شده است.

سؤال: چقدر به نظر شما تأثیر داشته در خنثی کردن توطئه‌های دشمن؛ حداقل آن چیزی که به بخش مردم، جامعه و اجتماع برمی‌گشته؛ این اتفاقات؟

خاتمی‌نژاد: باید بپذیریم که درگیر جنگ شناختی سنگین هستیم، من اسم آن را می‌گذارم بزرگترین منازعه آخرالزمانی پیش از ظهور؛ این قدر برای من رنگ و بوی ظهور دارد، وقت هم بنا نیست تعیین کنم، ولی می‌خواهم بگویم فضا این است. ما قبلاً می‌گفتیم حوزه‌های جنگ چیست؟ زمین، هوا، دریا، سایبر، فلان؛ یک حوزه‌ای اضافه شده؛ آن هم جنگ شناختی است، جنگ شناختی مستقیم کار می‌کند روی باورها، عقاید و حق را باطل، باطل را حق جلوه می‌دهد. امام شهیدمان بار‌ها فرمودند؛ درست روایت کنیم و کاری نکنیم که جای جلاد و شهید عوض شود. این جنگ شناختی الان این شکلی است. دشمن شبانه‌روز در حال تلاش برای این قصه است که این امت مبعوث را از خیابان ببرد یا این که به آن اهدافی که می‌خواهد برسد. دشمن مدام تهدید می‌کند و می‌گوید من فلان کار را می‌کنم، فلان زیرساخت را می‌زنم، تمدن شما را نابود می‌کنم، من اشاره‌ای کنم؛ این عنصر پلید جزیره اپستین؛ قمارباز کودک‌خوار گفت من تمدن ایران را امشب نابود می‌کنم و زیرساخت‌ها را می‌زنم، مردم ما رفتند در آن زیرساخت‌هایی که او تهدید کرده بود، ایستادند و بعد جالب است در غرب؛ در خود اروپا صد‌ها ویدئو از این ایستادگی مردم ساخته شد؛ که اینها چه ملتی هستند، وقتی تهدیدشان می‌کنی، می‌گوید من می‌خواهم فلان نقطه را بزنم، می‌روند همان‌جا می‌ایستند. این فیلم تخیلی نیست؛ وقتی ما می‌گوییم بزرگترین منازعه آخرالزمانی حق و باطل پیش از ظهور؛ یعنی این. این جنگ شناختی؛ به تعبیر یکی از دوستان، نقل می‌کرد و می‌گفت دشمن ۱۲ ساعت قبل حرفی زده، شعارش توسط مردم خودجوش ساخته شده، شب مردم شعارش را می‌دهند؛ یعنی مقابله می‌کنند، اصلاً این عجیب است؛ اتفاقاتی که در میدان می‌افتد. حالا ما از اراک صحبت می‌کنیم؛ چون دیدیم به چشم. این خیلی مهم است که اشراف در قضیه داریم، راجع به آن صحبت کنیم. مردم به شدت پای کار هستند.

تحلیل دارند، شعارها؛ نقطه‌زن گفته می‌شود و در این جنگ شناختی، خوب نقش‌آفرینی می‌کنند. یک وقتی در چهل سال پیش دفاع مقدس داشتیم، خاکریز؛ مشخص، خاکریز رو‌به‌رو؛ مشخص، همه چیز مشخص بود، جنگ شناختی این طور نیست، در جنگ شناختی این قدر سخت و دشوار است تشخیص اقدام دشمن که آدم واقعاً متحیر می‌ماند و بعد قربانیان آن هم قربانیان خاموش هستند، یعنی قربانی جنگ شناختی برای ما شاید قابل تشخیص نباشد، ولی وقتی در تشخیص حق و باطل دچار تردید می‌شود، متوجه می‌شویم قربانی آن است، ولی این ملت نه؛ این ملت مبعوث در این جنگ شناختی، اشاره کردند در تمام کشور همین بود، ما ۹ تا ۱۰ روز بدون رهبر کف خیابان، زبان روزه، اصلاً مگر می‌شود این را توصیف کرد. من بر این باورم که همان ۹ تا ۱۰ روزی که ما بدون رهبر بودیم، خودش یک فصل مشکلی است که ساعت‌ها و ماه‌ها می‌شود راجع به آن صحبت کرد. این ملتی که اضطراب و اضطرار هم داشتند، رهبرشان هم شهید شده بود و بعد دست قدرت الهی ببینید چگونه از این قصه بیرون آمد که تمام نقشه‌های دشمن در این جنگ که جنگ سخت هم بود، شهدای بزرگی را تقدیم کردیم؛ امام‌مان را از دست دادیم، پاکپور عزیزمان رفت که فخر استان ما و کشور بود از دست دادیم، بچه‌های میناب و لامرد؛ همه را از دست دادیم، ولی مردم لحظه‌ای مردد نمی‌شوند؛ این عجیب است؛ یعنی در این جنگ شناختی مردم؛ می‌گویم باید هزاران هزار برنامه ساخته شود، صد‌ها جلد کتاب نوشته شود، من فقط در همان بازه زمانی ۹ تا ۱۰ روز، بعد ببینید ادامه پیدا می‌کند، بعد مطمئن باشید دشمنان، حتی بدخواهان داخلی می‌گفتند اینها خسته می‌شوند، این هم یک هفته، این هم دو هفته، این هم یک ماه؛ ۲۳۶ شب است مردم اراک پای کار هستند و وقتی ما شب‌ها به میدان می‌رویم، شور و هیجان و اشتیاق مردم را می‌بینیم، البته هدف‌ها هم مهم است که اشاره می‌کنم مردم با چه هدفی میدان هستند. در این جنگ شناختی به نظرم مردم خیلی خوب نقش‌آفرینی می‌کنند، کیلومتر‌ها شاید از خیلی خواص جلوتر هستند و معتقد و امیدوارم ان‌شاءالله مزد این جهاد، ظهور امام زمان ارواحنا فداه باشد.

سؤال: آقای بیات شما اصالتاً اهل خمین هستید، مردم شهر خمین که شهر هزار شهید هم هست در این هشت ماه حتی در طول ایام جنگ رمضان و ۱۲ روزه هم زیر شلیک موشک‌ها که می‌دانیم دشمن چقدر این منطقه را مورد هجمه قرار داد، حضور پرشور و معناداری داشتند، دلایل و علل این حضور را چه می‌دانید؟

بیات: در حمله رژیم سفاک صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به ایران اسلامی و به شهرستان خمین، بیش از هزار و ۲۰۰ موشک به شهر و زادگاه حضرت امام (ره) اصابت کرد که بر اثر این اصابت؛ دو هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی ما و تعدادی از واحد‌های آموزشی ما تخریب شد و آسیب‌های زیرساختی در حوزه‌های مختلف بسیار زیاد بود. این را از این باب عرض کردم که این تخریب‌هایی که به ظاهر بود، هیچ عزم و اراده مردم شهیدپرور شهرستان خمین را خدشه‌دار نکرد و همان‌طور که دیدید؛ ۲۳۵ شبی که از شهادت امام قائد شهید ما می‌گذرد، می‌بینیم که روز به روز مردم بی‌نظیرتر در این تجمعات و فراخوان‌ها و امروز هم در همایش جان‌فدا حضور بی‌نظیری در کنار سایر ملت ایران اسلامی و هم‌استانی‌های عزیز و بزرگوار داشتند. اگر بخواهیم علت و ابعاد آن را بررسی کنیم، یکی عشق به وطن و میهن و آن عِرق ملی است؛ از دیدگاه جامعه شناسی، ما شاید دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشیم، هر کدام با یک نگاه و دید سیاسی، از یک قبیله و طایفه‌ای هستند، ولی آن چیزی که همه اینها را گرد هم آورده؛ وحدت، اتحاد و انسجام است؛ چرا که مردم شهید‌پرور شهرستان خمین در کنار ملت ایران اسلامی فهمیدند که این دشمن صهیونیستی- آمریکایی دست‌بردار نیست، کاری به شخص و فرد ندارد، تمدن ملت ایران اسلامی را نشانه گرفته است. آن آمریکای جنایتکار و پلید دنبال منافع خود در منطقه است و اسرائیل غاصب هم دنبال کشور‌گشایی و آن اهداف شوم خود را دنبال می‌کند. پس اگر بعدی را بخواهیم قائل شویم؛ آن عشق به وطن، میهن و عرق ملی است که باعث شده مردم شهیدپرور شهرستان خمین هر روز بی‌نظیر‌تر از روز‌های گذشته در فراخوان و تجمعات شبانه حضور بی‌نظیری داشته باشند. مورد بعدی؛ ولایت‌پذیری است. چرا که واقعاً ما موقعی که می‌بینیم خیابان‌داری بخشی از دیپلماسی و بخشی از نظام است، مردم این را بر خود تکلیف دانستند که هیچ موقع خیابان را به تبعیت از فرمایشات خلف صالح امام شهیدمان ترک نکنند، چرا که واقعاً اگر سه بعد را برای این قصه تعریف کنیم؛ یکی دیپلماسی است که دیپلمات‌های ما مدیریت و راهبری می‌کنند، میدان را نظامیان ما، خیابان هم تکلیف است که مردم، حضور بی‌نظیر داشته باشند. مورد بعدی؛ انقلابی‌گری مردم شهرستان خمین است چرا که واقعاً شهر و زادگاه حضرت امام، زادگاه انقلاب بوده، آن زمانی که خوانین داشتند اراجیف برای خود نشخوار می‌کردند، آن موقع حضرت امامی آمد و قبل از آن پدر حضرت امام نیز می‌بینیم خیلی قاطع و محکم در مقابل خوانین است؛ این درس ایثار و مقاومت را تداعی می‌کند برای همه مخاطبین خود در شهر و زادگاه حضرت امام. مورد بعد؛ شهر ایثار و مقاومت و شهادت که واقعاً مردم شهیدپرور شهرستان خمین اعتقاد به این آیه قرآنی دارند که «گمان نکنید کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند، مرده‌اند، بلکه زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می‌خورند» و امروز هم در پویش جان فدا؛ همایش جان‌فدایی که جان‌فدای ایران اسلامی است، دیدیم حضور واقعاً بی‌نظیر است از اصناف، اقشار مختلف، مردم شهیدپرور شهرستان خمین، روحانیون؛ همه و همه؛ سپاه انقلابی و نیرو‌های انتظامی و فراجای مقتدر، امنیتی‌های گمنام، همه کنار هم یکدل و یکصدا در این همایش حضور بی‌نظیری داشتند و از همه مهمتر، شجاعت بی‌نظیر مردم شهید‌پرور شهرستان خمین بود. همشهریان و هم‌استانی‌های بزرگوار و مردم شریف ایران اسلامی که صدای بنده حقیر را دارند خارج از لطف نیست که بدانند در هشت سال دفاع مقدس ما گردان‌های متعدد و متفاوتی داشتیم؛ گردان حضرت روح‌الله، گردان حضرت امام رضا (ع)، گردان جواد‌الائمه با فرماندهانی که در نوع خود بی‌نظیر بودند که با خون خودشان، درس ایثار و مقاومت به من و امثال ما یاد دادند.

سؤال: اجتماع جان‌فدایان مردم یا همین تجمعات شبانه در خمین به دلیل ویژگی خاصی که در شهرستان خمین با آن سابقه تاریخی ظلم‌ستیزی که به آن اشاره کردید، دارد؛ آیا فکر می‌کنید این شب‌ها خمین یک وجه مشخص و متمایز از دیگر تجمعات در کشور هم دارد یا نه دقیقاً آن چیزی است که با همان انگیزه و کیفیتی است که در همه جای ایران برگزار می‌شود؟

بیات: اتفاقاً وجه تمایزی که با جا‌های دیگر دارد؛ این است که تجمعات متعدد و جا‌های دیگری رفتیم و سخنرانی کردم؛ آن چه وجه تمایز است ما از امامزاده محمد؛ امامزاده واجب‌التعظیم؛ محل تمرکز است و از آن‌جا به شکل راهپیمایی حرکت می‌کنیم و به مصلای حضرت امام (ره) ختم می‌شود و در این مسیر یک امامزاده واجب‌التعظیم؛ امامزاده ابوطالب و بعد هم بیت حضرت امام (ره) را گذر می‌کنند و شورای هر روز به تناسب فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و به تناسب روز است و همه موارد را لحاظ می‌کنند.

سؤال: حاج آقا پیرایش، از زمانی که این پویش جانفدا راه اندازی شد و آن حجم میلیونی مردم که به این پویش پیوستند، شاید یک عده‌ای نگران این بودند که این ظرفیت شکل گرفته است و ما توان استفاده از این ظرفیت را داریم، حالا دیده شده است که دارد یک اتفاقاتی می‌افتد. ولی فکر می‌کنیم باز به اندازه ظرفیت پوی جانفدا و میزان مشارکت مردم الان داریم سازماندهی می‌کنیم، الان کار به همان اندازه دارد پیش می‌رود؟

حجت الاسلام پیرایش: من از ابتدای امر معتقد هستم که به هیچ وجه ما از ظرفیت این مردم جانفدای مبعوث تا الان نتوانسته‌ایم خوب استفاده کنیم. حداقل‌ها را این مردم ایجاد کرده‌اند، یعنی کف کار این مردم خط مقدم جبهه امروز نبرد ما است. یعنی این سنگربانی خیابان خیلی از اوقات از میدان دیپلماسی حتی میدان نظامی جلوتر دارد موفقیت ایجاد می‌کند. ولی این کف کار است یعنی با این شرایط مهمی که امروز ایجاد می‌کند اینقدر می‌تواند پیشگیرانه عمل کند، اینقدر می‌تواند کشور را مستحکم کند، اما کف کاری است که مردم تا الان انجام داده‌اند. این ملت به معنی واقعی کلمه با جان شان وسط آمده‌اند. شاید قریب به ۸ ماه است که این مردم در سرما و گرما اینقدر موارد ریز و درشت در ذهن من است، از جوانی که تقریباً فکر می‌کنم از سینه به پایین فلج است و با دست هایش دو ساعت طول می‌کشد با دست هایش قدم بردارد خودش را به میدان شهدای اراک برساند و دو ساعت هم برگردد و کلاً این مسیر را روی آسفالت روی دست طی می‌کند، بله نمی‌پذیرد. خیلی از مردم درگیر بودند تا ویلچری برای او تهیه کنند و یکسری مسائل دیگر. یا دوست شهید خودم که از بچه‌های هیئت ما است، گفت اجازه بدهید اینجا من روی سکو برای مردم روایتگری کنم، به او گفتم حسین آقا بگذارید در هفته جدید این کار را انجام بدهید، گفت نه وقت ندارم بگذارید امشب انجام بدهم، گفتم بروید شروع کنید.

در لحظه آخر صحبت هایش به مردم گفت مردم یک گره‌ای در کار من است، دعا کنید من به دعای شما رزمنده‌های سنگربان خیابان خیلی احتیاج دارم، مردم هم دعا کردند. رفت و سه روز بعد پیکر او آمد و گره اش باز شد. اینقدر از این دست موارد زیاد است که بخواهم عرض کنم. مسائلی که همه می‌بینند و دست و پنجه نرم می‌کنند و من می‌بینم چه اتفاقی دارد می‌افتد. اما این مردمی که اینطوری، حداقل جمعیتی که من اطلاع دارم، در سطح کشور این شب‌ها ۶ یا ۷ میلیون نفر شب‌ها در خیابان‌ها هستند در شب‌های عادی شاید بعضی از مواقع به ۲۰ میلیون نفر هم می‌رسد و در شب‌های خاص که بیش از این عدد می‌شود، اینها با یک ظرفیت بالایی آمده‌اند که ما تا الان هم ما بعنوان حلقه‌های میانی و هم نهاد‌ها نتوانسته‌ایم از این ظرفیت استفاده کنیم. هنوز در فضای مجازی می‌بینیم فضا چیز دیگری است، هنوز در مسائل اقتصادی راه نداده‌ایم ورود کنند، اقتصاد را هم مقاومتی کنند به غیر از خیابان‌ها و خیلی از عرصه‌های دیگر اگر بنشینیم طراحی و برنامه ریزی کنیم، این سرمایه‌ای که از بعثت مردم ایجاد شده است که کف آن فعلاً تاب آوری بالا است، این می‌تواند راهگشا باشد، کشور ما را نجات بدهد، کشور را قدم‌ها جلو ببرد. مردم برای انتقام به خیابان آمده‌اند.

همین آیاتی که اشاره کردم؛ این آیات می‌فرماید خدا مردم را برای انتقام مبعوث می‌کند؛ یعنی انتقام، خدا مردم را مبعوث می‌کند؛ قطعاً اگر ما کار را خراب نکنیم، اگر نیاییم این ویژگی خاص مردم که برای انتقام در خیابان هستند را تنزل ندهیم به مسائل کوچکتر، این نصرت الهی را قطعاً جذب می‌کند؛ قطعاً. خیلی نمی‌خواهم ولی بخشی از عرایضم هم معرفتی شود، بد نیست، این که اولین دعای ما در زیارت عاشورا این است؛ «اَن یرزقنی طلب ثاری‌کم مع امامٍ منصور»؛ چرا امام زمان (ع) را امام منصور؛ یعنی امامی که یاری داده می‌شود؟ چرا؟ چون آمده برای طلب خون امام‌حسین. یعنی چه؟ یعنی این مردمی که آمدند در خیابان برای طلب خون امام، قطعاً منصور هستند. این قاعده و سنت الهی است. ما واقعاً از این ظرفیت عظیم فکر می‌کنم خیلی حداقلی استفاده کردیم. در عرصه‌های مختلف این حضور مردم؛ اینهایی که آمدند؛ با جان‌شان آمدند، با خانواده و زندگی‌شان آمدند، وای که چه مواردی در ذهن من می‌آید؛ بگویم؛ با چه شرایطی رها می‌کنند و به خیابان می‌آیند، شام ندارد هر شب بخورد، با یک قرص نان بربری مادر و دختر در میدان شهدای اراک هر شب غذایشان این است؛ نان ندارد، برمی‌گردد خانه، بیمار سرطانی دارد باید پرستاری کند آن مادر، اما شهادت می‌دهم یک شب میدان را ترک نکرد. این چه ظرفیت بزرگی است؛ استفاده نکردیم؟ نه، باید برویم برنامه‌ریزی کنیم.

سؤال: آقای خاتمی‌نژاد، ارزیابی شما چیست و این که شرط استمرار این تجمعات و ضرور آن تا کجاست؟

خاتمی‌نژاد: از دیدار تقریباً یکی مانده به آخر؛ ۱۲ بهمن سال ۱۴۰۴؛ دیدار امام شهیدمان با اقشار مختلف مردم؛ چون به ظرفیت مردم اشاره می‌کنند، به کودتای ۱۸ و ۱۹ دی اشاره می‌کنند؛ فرمودند آن چیزی که آتش فتنه را زیر پایش خاکستر کرد؛ مردم بودند، هم این دفعه این طور بود، هم سال ۸۸ این طور بود، هم موارد دیگر این طور بود. وقتی مردم وارد میدان می‌شوند و تصمیم می‌گیرند، آتش‌ها را خاموش می‌کنند، شعله‌ها را خاکستر می‌کنند؛ این اتفاقی است که این دفعه هم افتاد، بعد از این هم به توفیق الهی اگر چنان‌چه حادثه‌ای برای کشور پیش بیاید، خدای متعال این مردم را مبعوث خواهد کرد برای مقابله با حوادث و کار را مردم تمام خواهند کرد. بعضی‌وقت‌ها فکر می‌کنیم این را شاید بعضی تنزل دهند به این که ایشان یک مرد خدا بوده، مثلاً یک الهاماتی شده، من اصلاً این طور فکر نمی‌کنم، نمی‌گویم این نبوده، چون درون امام شهید که نبودیم، ولی اول مطالب اشاره کردم امام شهید ما به معنای واقعی کلمه به قدرت مردم ذیل البته تفضلات الهی و آمیزه‌های قرآن و عترت، باور داشتند. این شعار نبود، این به خط کردن مردم برای منافع حزبی نبود؛ این خیلی مهم است؛ این نگاه امام شهید ما؛ نگاه مقدسی بود.

اشاره کردم اصلاً دغدغه ما این است، جلساتی که خدمت عزیزان هستیم، مدام اشاره می‌کنیم. اول یادمان بیاید مردم برای چه به میدان آمدند؟ شما همان ۸ تا ۹ روز اول که ما هنوز امام عزیزمان انتخاب نشدند، ملاحظه بفرمایید، تا الان همین است. اگر شما آمار بگیرید، نه اراک، کل کشور؛ سه دلیل برای حضور مردم بخواهیم برشمریم، حتماً یکی از آن؛ انتقام است، بدون شک. این ملت مبعوث به نظر حقیر، باید بسط ید ایجاد کند برای نیرو‌های نظامی و امنیتی، هر کسی که وظیفه دارد، در حالی که امام عزیزمان در پیا‌م‌شان فرمودند همه آزادگان جهان این کار را انجام خواهند داد، ولی حالا ما می‌گوییم یک خرده خاص‌تر ببینیم. باید بسط ید ایجاد کنند برای نیرو‌های عزیزی که می‌توانند این کار را انجام دهند. ما خیلی سرمایه از دست دادیم؛ جمع‌بندی می‌کنم؛ اولاً بر این باورم این وحدتی که شکل گرفته؛ همچنان حول محور ولی جامعه باید ادامه پیدا کند و هر چه این را به هم بزند، باید در مقابلش بایستیم، ۲- دشمن اصلی را گم نکنیم؛ دشمن اصلی ما؛ شیطان بزرگ است و همه اذناب آن؛ جریان صهیونیسم، جریان عبری- عربی- غربی؛ این را گم نکنیم و اگر در میان تصمیم‌گیران ملاحظه‌ای وجود دارد، این ملت مبعوث به درستی می‌تواند آنها را بیاورد سر ریلی که امام جامعه تبیین کردند و این انسجامی که الان شکل گرفته، چون اشاره کردید؛ پذیرای همه سلیقه‌ها، باور‌ها و رفتار‌ها باشیم؛ آن که دل‌داده این؛ تنوع و تکثری که امروز دیدم، مال امروز هم نیست که بگوییم فقط رزمایش جان‌فدایان باشد، در تمام شب‌ها این بوده، این حفظ شود و این که یادمان باشد این ملت مبعوث رسالتی دارند که آن رسالت؛ تسریع و تسهیل امر ظهور است که ان‌شاءالله شرایطی پیش بیاید که بتوانیم در محضر نایب امام عصر هم باشیم و مثل امام شهیدمان از وجودشان استفاده کنیم.