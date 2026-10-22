به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، فرماندار ویژه خرمشهر با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در محوطه و فضای سبز اداره جهاد کشاورزی در ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵، گفت: پس از وقوع این حادثه، نیروهای آتش‌نشانی با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله اداره بندر، شرکت نفت، سازمان منطقه آزاداروند و شهرداری برای مهار آتش وارد عمل شدند.

لفته دروکوندی با اشاره به تلاش نیروهای امدادی و دستگاه‌های مسئول افزود: خوشبختانه آتش مهار شد و از سرایت آن به ساختمان اداره جهاد کشاورزی جلوگیری به عمل آمد.

وی همچنین با تکذیب شایعه‌های منتشرشده درباره آتش‌سوزی در کارخانه صابون‌سازی این شهرستان تأکید کرد: این خبر صحت ندارد و آتش‌سوزی رخ‌داده مربوط به محوطه و فضای سبز اداره جهاد کشاورزی خرمشهر بوده است.