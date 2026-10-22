به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، فرماندار ویژه خرمشهربا اشاره به وقوع آتش‌سوزی در محوطه و فضای سبز اداره جهاد کشاورزی در ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵، گفت: پس از وقوع آتش‌سوزی ، با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله آتش‌نشانی، بندر، شرکت نفت، سازمان منطقه آزاد و شهرداری، عملیات مهار آتش انجام شد.

لفته دروکوندی با اشاره به تلاش نیروهای امدادی و دستگاه‌های مسئول افزود: خوشبختانه آتش مهار شد و از سرایت آن به ساختمان اداره جهاد کشاورزی جلوگیری به عمل آمد.

وی همچنین با تکذیب شایعات درباره سرایت آتش به بخش‌های دیگر، تأکید کرد: با اقدام به‌موقع نیروهای حاضر در محل، آتش‌سوزی کنترل شد و ساختمان اداره جهاد کشاورزی از آسیب مصون ماند.