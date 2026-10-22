میزبانی خراسان شمالی از جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر، بهانه‌ای برای حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون رییس جمهور در خراسان شمالی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، طراحی و عملیاتی کردن سند مهندسی فرهنگی استان ، اعلام ۱۹ مهر به عنوان روز خراسان شمالی و راه اندازی زنجیره ارزش تولیدات روستاییان و عشایر، موارد پیشنهادی به آقایان صالحی و حسین زاده در روز اول این سفر بود.

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به منظور شرکت در مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و هنری، وارد خراسان شمالی شد که دیدار با امام جمعه و شهید گمنام در مصلی امام خمینی (ره) بجنورد و نشست با اهالی فرهنگ و رسانه، از برنامه‌های روز چهارشنبه وزیر در این سفر بود .

صالحی ، پنج شنبه نیز در شورای فرهنگ عمومی استان شرکت می‌کند و پردیس سینمایی مهر هماگ بجنورد را افتتاح خواهد کرد.

حضور در روستای ارکان و شرکت در آیین اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه در سالن دانشگاه آزاد اسلامی، از دیگر برنامه‌های سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به خراسان شمالی است.