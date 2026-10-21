برنامه رادیویی چمدان در قالب ویژه برنامه ایران جان، مرکزی ایران، با رویکردی داستان‌محور، ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، هنری و گردشگری استان مرکزی را برای شنوندگان رادیو کیش معرفی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، تهیه‌کننده و نویسنده برنامه رادیویی چمدان با اشاره به تولید سه قسمت از ویژه برنامه رادیویی با محوریت استان مرکزی گفت: تلاش شد گردشگری را فراتر از معرفی جاذبه‌های دیدنی ببینیم و با روایت قصه شهرها، روستاها، مشاهیر و آداب‌ورسوم محلی، مخاطبان را با ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده استان مرکزی آشنا کنیم.

محمد چگنی افزود: در معرفی مفاخر استان مرکزی، به‌جای بیان صرف اطلاعات تاریخی و شرح زندگی‌نامه، تلاش کردیم با روایت داستانی، فضای تاریخی و اجتماعی دوران زندگی این شخصیت‌ها را بازسازی کنیم و مخاطب را با خود به آن دوران ببریم.

او با اشاره به معرفی امیرکبیر و علی‌اکبرخان فراهانی، از پرداختن به قصه شهر ساوه، شهرت جهانی انار و قالی ساروق به‌عنوان دیگر محور‌های برنامه رادیویی چمدان رادیو کیش اشاره کرد.

چگنی گفت: معرفی روستاها، سبک زندگی و اقتصاد جوامع محلی و روایت داستان شکل‌گیری غذا‌های بومی و شیوه پخت آنها، از دیگر بخش‌های این برنامه است که با هدف شناخت عمیق‌تر فرهنگ مناطق مختلف کشور تهیه می‌شود.

تهیه‌کننده برنامه چمدان بهره‌گیری از موسیقی سنتی ایرانی، به‌ویژه موسیقی ردیفی، را از دیگر ویژگی‌های این مجموعه دانست و افزود: تلاش کردیم با استفاده از موسیقی متناسب با هویت فرهنگی منطقه، اثری جذاب و شنیدنی برای مخاطبان تولید کنیم.

برنامه رادیویی چمدان از رادیو کیش، سه روز در هفته زنده از ساعت ۱۳ تا ۱۴ به روی آنتن می رودو در روز‌های فرد نیز بازپخش دارد.