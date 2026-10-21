ترامپ دو راه بیشتر ندارد؛ ادامه راهی که بازار نفت، متحدان و حتی مقام‌های پیشین او، شکست آن را نشان می‌دهند یا پذیرش این واقعیت که تنگه هرمز و امنیت منطقه، بدون درنظر گرفتن ایران معنا ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقدمه تحلیلی خبر ساعت ۲۱ در چهارشنبه ۲۹ مهر به این شرح است:

امروز، اراک صحنه‌ای دیگر از مقاومت مردم ایران بود؛ در رزمایش ۵۰ هزار نفری جان‌فدایان که بار دیگر نشان داد دفاع از وطن همچنان در خیابان‌ها و در اراده یک ملت، جاری است؛ در سرزمینی که یک استاد دانشگاه قطر در یک برنامه تلویزیونی درباره آن به روایت تاریخی از ستارخان استناد می‌کند و می‌گوید در ایران خاک می‌خورند، اما خاک نمی‌دهند و تسلیم در قاموس ایرانیان جای ندارد. او تأکید کرد که نباید بعد تاریخی و هویتی ایران را نادیده گرفت، ملتی با تمدن ۳ هزار و ۵۰۰ ساله اجازه نمی‌دهد نتانیاهو امضای پایانی این جنگ را بزند؛ این جمله، کلید فهم میدان امروز است، جایی که آمریکا نه‌فقط با مقاومت نظامی ایران، بلکه با اراده مردمی آن رو‌برو است.

نشریه فارن افرز به نقل از ویلیام مک ریوند، دریاسالار بازنشسته و فرمانده پیشین نیرو‌های عملیات ویژه آمریکا نوشت: جنگ با ایران، نمونه‌ای از خطاهای راهبردی واشنگتن است؛ راهبردی که با اتکای بیش از حد به قدرت نظامی، جغرافیای ایران، اراده مردم برای مقاومت و دشواری پیروزی سیاسی را نادیده گرفت و در عمل، ماشین جنگی آمریکا زمین‌گیر شده است؛ این زمین‌گیر شدن در بازار نفت هم دیده می‌شود. نفت برنت، روز سه‌شنبه تا ۱۱۲ دلار بالا رفت و نفت وست تگزاس اینتر میدیت آمریکا به محدوده ۱۱۰ دلار رسید.

این در حالی است که تنها یک روز پیش، ترامپ با افزایش عرضه و آزادسازی بخشی از ذخیره‌های نفتی تقلا کرده بود تا اندکی از تب بازار را بکاهد، اما بازار انرژی بیش از وعده‌های واشنگتن از ریسک (احتمال خطر) عرضه و امنیت تنگه هرمز فرمان می‌گیرد، اما ترامپ در گفت‌وگویی که رویترز منتشر کرده، مدعی شد برای پیروزی بر ایران به هیچ کمکی نیاز ندارد! در همان حال، اعتراف می‌کند که مردم از قیمت بنزین ناراضی هستند و سران چند کشور هم به درخواست کمک او پاسخ منفی داده‌اند؛ او این هزینه‌ها را بهای ناچیز جنگ می‌نامد، اما مایکل آنتُن، مدیر پیشین برنامه‌ریزی سیاست در وزارت خارجه آمریکا با اذعان به غافلگیری خود گفته است که تصور می‌کرد ناوگان پنجم آمریکا می‌تواند باز ماندن تنگه هرمز را تضمین کند، اما اکنون روشن شده که واشنگتن از این کار ناتوان است.

فارن پالیسی هم با طرح این پرسش که آیا جنگی که برای تضعیف ایران طراحی شده بود، در عمل قدرت آن را تقویت نکرده است؟ می‌نویسد: این جنگ، جهان را برای همیشه تغییر داده و ایران از ظرفیت جغرافیایی خود در تنگه هرمز برای فشار بر آمریکا و متحدان آن بهره گرفته است.

حالا این گوی و این میدان، ترامپ دو راه بیشتر ندارد؛ ادامه راهی که بازار نفت، متحدان و حتی مقام‌های پیشین او، شکست آن را نشان می‌دهند یا پذیرش این واقعیت که تنگه هرمز و امنیت منطقه، بدون درنظر گرفتن ایران معنا ندارد.

نویسنده: حسنیه سادات شبیری