رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی آموزش و پرورش، گفت: ارتقای کیفیت آموزشی و توسعه زیرساخت‌ها با مشارکت همه‌جانبه نهاد‌ها محقق می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در نشست هم‌اندیشی با مدیران مدارس کیش، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها، پیگیری مسکن فرهنگیان و کنشگری فعال معلمان در حوزه‌های تربیتی تأکید کرد.

احمد محمودزاده، با اشاره به رویکرد حمایتی دولت چهاردهم نسبت به نظام تعلیم و تربیت تصریح کرد: در هیچ‌یک از دولت‌ها، رئیس‌جمهور به این اندازه پیگیر مسائل آموزش و پرورش، چیدمان کلاس‌ها، تأمین فضا و کیفیت آموزشی نبوده و این نشان‌دهنده جایگاه مهم سرمایه انسانی در توسعه کشور است.

او با تأکید بر اینکه وزارت آموزش و پرورش به تنهایی قادر به برآوردن تمامی نیاز‌های سنگین حوزه آموزشی نیست، خاطرنشان کرد: قانون اساسی، سند تحول بنیادین و قوانین شورا‌های آموزش و پرورش بر ضرورت مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌ها تأکید دارند و مجموعه کیش با برخورداری از نگاه سازنده سازمان منطقه آزاد و مدیریت آموزش و پرورش، ظرفیت آن را دارد که به الگویی موفق و پیشرو در سطح کشور تبدیل شود.

معاون وزیر با اشاره به مطالبه های مطرح‌شده فرهنگیان، بر پیگیری جدی موضوع مسکن فرهنگیان کیش، ارتقای دانش‌افزایی معلمان، مقابله هوشمندانه با آسیب‌های اجتماعی و صیانت از هویت دینی و انقلابی دانش‌آموزان تأکید کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان هم در این نشست، با تمجید از دستاورد‌های علمی دانش‌آموزان کیش و رتبه‌های برتر کنکور و امتحانات نهایی، وضعیت سرانه فضا‌های آموزشی و کمبود فضا‌های تکمیلی نظیر مراکز مشاوره و دارالقرآن را ناکافی دانست و بر ضرورت مشارکت همه‌جانبه سازمان منطقه آزاد برای تحقق روش توسعه‌یافته آموزشی تأکید کرد.

منوچهر ضیایی با اشاره به سیاست‌های کلان دولت چهاردهم و وزارت آموزش و پرورش در دو حوزه کیفیت‌بخشی آموزشی و توسعه فضا‌های آموزشی افزود: خوشبختانه با همت مدیران و فرهنگیان استان، هرمزگان در رشد معدل نهایی پایه دوازدهم دارای رتبه نخست کشور شد و این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی دقیق، اعزام مشاوران و ارتقای حساسیت مدیران به مسائل آموزشی و پرورشی است.

او با اشاره به اینکه ۱۱ درصد از دانش‌آموزان استان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند، کیش را یکی از تجربه‌های موفق در این حوزه برشمرد و تصریح کرد: خروجی تمام فعالیت‌های پرورشی باید تقویت هویت دینی، ملی و ایرانی دانش‌آموزان باشد و مدارس غیردولتی مکلف هستند با به‌کارگیری مربیان و مشاوران متخصص، در این زمینه فعالانه عمل کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با اشاره به اینکه سرانه فضا‌های آموزشی کیش حدود ۵ مترمربع است، تأکید کرد: کیش برای معرفی یک نمونه توسعه‌یافته به کشور، نیازمند سرانه آموزشی بالاتر و ایجاد فضا‌های تکمیلی، مراکز مشاوره استاندارد، دارالقرآن و پژوهش‌سرا‌ها و این مهم با ظرفیت‌های ارزشمند منطقه آزاد کیش و همراهی اولیاء و معلمان قابل تحقق است.