مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت آموزش و پرورش گفت: در مواجهه با شایعات و اخبار نادرست، روابط عمومی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، با دقت کافی و بر اساس اطلاعات معتبر واکنش نشان دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اسماعیل بحری‌زاده‌‌؛ مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی، در گردهمایی رؤسای ادارات اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش‌وپرورش در اردوگاه شهید باهنر تهران، با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران ستادی و استانی، بر ضرورت انسجام شبکه ارتباطی وزارتخانه، ارتقای کیفیت اطلاع‌رسانی و تقویت اعتماد عمومی تأکید کرد.

وی با گرامیداشت یاد امام راحل، رهبر شهید، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع از میهن، معلمان و دانش‌آموزان شهید، به‌ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، نقش روابط عمومی‌ها را در تبیین واقعیت‌ها، مقابله با شایعات و تقویت امید اجتماعی مهم دانست و تلاش همکاران این حوزه در اجرای پروژه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید در شرایط دشوار را شایسته قدردانی توصیف کرد.

مدیریت حکمرانی رسانه‌ای؛ پیش‌شرط اعتماد عمومی

بحری‌زاده با تأکید بر این‌که مهم‌ترین نیاز روابط عمومی‌های آموزش‌وپرورش، شکل‌گیری شبکه‌ای چابک، هوشمند، هماهنگ و منسجم است، اظهار کرد: حکمرانی رسانه‌ای باید به یکی از محورهای اصلی فعالیت روابط عمومی‌ها تبدیل شود؛ زیرا میان کیفیت مدیریت جریان اطلاعات و میزان اعتماد عمومی به دستگاه ارتباط مستقیمی وجود دارد.

وی ادامه داد: هنگامی که یک اتفاق در سطح منطقه، استان و ستاد با روایت‌های متفاوت و بعضاً متناقض منتشر می‌شود، افکار عمومی به‌جای دریافت تصویری روشن، با ابهام مواجه خواهد شد.

مدیرکل دفتر وزارتی آموزش‌وپرورش تصریح کرد: تحقق حکمرانی رسانه‌ای مستلزم پرهیز از موازی‌کاری، هماهنگی میان بخش‌های مختلف و شکل‌گیری صدایی واحد، دقیق و مسئولانه در اطلاع‌رسانی است؛ صدایی که ضمن انعکاس واقعیت‌ها، بتواند به نیازهای جامعه پاسخ دهد و از انتشار اطلاعات نادرست یا ناقص جلوگیری کند.

وی تأکید کرد: روابط عمومی نباید صرفاً به انتشار خبر و ثبت رویدادها محدود بماند، بلکه باید با شناخت فضای رسانه‌ای، مدیریت جریان اطلاعات و هدایت ارتباطات سازمانی، به جایگاهی راهبردی در راهبری افکار عمومی دست یابد.

بحری‌زاده با تشریح مفهوم مدیریت جریان اطلاعات خاطرنشان کرد: دروازه‌بانی خبر به معنای سانسور یا انحصار اطلاعات نیست، بلکه به معنای اطمینان از صحت، دقت، زمان‌بندی و تناسب محتوای منتشرشده با نیاز مخاطبان است.

وی افزود: روابط عمومی‌ها باید با مدیران کل، معاونان و مسئولان بخش‌های مختلف ارتباط مستمر داشته باشند و ضمن فراهم کردن امکان انعکاس دیدگاه‌ها و عملکرد آنان، انتشار اخبار و انجام مصاحبه‌ها را در چارچوب برنامه‌ریزی ارتباطی و تقویم رسانه‌ای مدیریت کنند.

واکنش سریع و پیش‌بینی بحران؛ دو مأموریت مهم روابط عمومی‌ها

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش، مدیریت بحران رسانه‌ای را از دیگر اولویت‌های این حوزه برشمرد و گفت: در مواجهه با شایعات و اخبار نادرست، روابط عمومی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، با دقت کافی و بر اساس اطلاعات معتبر واکنش نشان دهد.

وی اظهار کرد: دانش‌آموزان خبرنگار پانا می‌توانند با همراهی مربیان و مدیران مدارس، تجربه‌ها، فعالیت‌ها و موفقیت‌های محیط آموزشی خود را به‌صورت دقیق و جذاب منعکس کنند و به‌عنوان رابطانی مؤثر میان مدرسه و شبکه اطلاع‌رسانی آموزش‌وپرورش ایفای نقش کنند.

طرح راهبردی وزیر باید به برنامه عملیاتی تبدیل شود

بحری‌زاده، اجرای راهبردهای ارتباطی وزیر آموزش‌وپرورش، را نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تقسیم مسئولیت و پیگیری مستمر دانست و تأکید کرد: طرح راهبردی زمانی به نتیجه می‌رسد که به برنامه عملیاتی روشن و قابل ارزیابی تبدیل شود.

وی پیشنهاد کرد: در تدوین برنامه اجرایی، سهم و مسئولیت مرکز ستادی، معاونت‌ها، مراکز، سازمان‌های تابعه، ادارات کل استان‌ها و مناطق به‌صورت مشخص تعیین شود و برای هر اقدام، زمان‌بندی و سازوکار پیگیری در نظر گرفته شود.

مدیرکل دفتر وزارتی آموزش‌وپرورش با اعلام آمادگی برای مشارکت در تدوین این برنامه افزود: مسئولیت سنگین تحول در روابط عمومی با اقدام یک مجموعه یا فرد به سرانجام نمی‌رسد؛ بلکه مستلزم تقسیم کار، همکاری میان سطوح مختلف، استفاده از ظرفیت‌های موجود و پیگیری منظم تعهدات است.

بحری‌زاده ابراز امیدواری کرد : با اجرای منسجم راهبردهای ارتباطی وزیر، تقویت حکمرانی رسانه‌ای، گسترش روایتگری انسانی، مدیریت پیش‌دستانه بحران‌ها و افزایش تعامل با رسانه‌ها، خدمات و تلاش‌های جامعه فرهنگیان بهتر در معرض دید افکار عمومی قرار گیرد و اعتماد جامعه به آموزش‌وپرورش بیش از پیش تقویت شود.

بحری‌زاده افزود: مدیریت بحران تنها به واکنش پس از وقوع حادثه محدود نیست. روابط عمومی‌ها باید با رصد مستمر فضای رسانه‌ای، شناسایی نشانه‌های اولیه نارضایتی و بررسی اطلاعات در دسترس، احتمال بروز بحران را پیش‌بینی کنند و پیش از گسترش آن، هشدارهای لازم را به مدیران ارائه دهند.

روایتگری انسانی؛ راهی برای دیده‌شدن تلاش‌های معلمان و دانش‌آموزان

بحری‌زاده با انتقاد از محدود ماندن بخشی از فعالیت روابط عمومی‌ها به انتشار بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و گزارش‌های اداری، بر ضرورت حرکت به سمت روایتگری انسانی تأکید کرد.

مشاور وزیر گفت: آنچه می‌تواند توجه مخاطبان را جلب کند، روایت واقعی و اثرگذار از زندگی، تلاش، خلاقیت و موفقیت معلمان، دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مدارس است.

بحری زاده با اشاره به نمونه‌هایی از معلمان خلاق، دانش‌آموزان موفق و تلاش فرهنگیان در شرایط دشوار افزود: بسیاری از این تجربه‌ها ظرفیت آن را دارند که بدون نیاز به تبلیغات گسترده، مورد توجه مخاطبان قرار گیرند و به‌صورت طبیعی در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شوند.

مدیرکل دفتر وزارتی آموزش‌وپرورش گفت: اگر دستاوردها و خدمات این مجموعه به‌درستی روایت نشوند، ممکن است تلاش‌های گسترده معلمان و مدیران مدارس در میان انبوه اخبار روزمره دیده نشود؛ درحالی‌که روایت مستند و انسانی می‌تواند تصویری واقعی‌تر از ظرفیت‌ها، خدمات و مسائل آموزش‌وپرورش ارائه دهد.

وی با اشاره به برخی اقدامات مرتبط با مسائل معیشتی و حرفه‌ای فرهنگیان، از جمله پرداخت حق‌التدریس و رسیدگی به مطالبات بازنشستگان، تأکید کرد: این اقدامات باید با رعایت دقت و مستندات، از منظر تأثیرشان بر زندگی واقعی فرهنگیان روایت شوند تا جامعه بتواند ابعاد و نتایج اقدامات انجام‌شده را بهتر درک کند.

شبکه‌سازی روابط عمومی‌ها؛ پایان پراکندگی در اطلاع‌رسانی

بحری‌زاده با اشاره به ظرفیت گسترده نیروهای روابط عمومی در ستاد، معاونت‌ها، مراکز، سازمان‌های تابعه، دانشگاه‌ها، استان‌ها و مناطق، بر ضرورت ایجاد شبکه‌ای هماهنگ و فعال تأکید کرد.

وی افزود: برخورداری از نیروهای متعدد به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت نیست؛ این ظرفیت زمانی اثربخش خواهد بود که ارتباطات میان اعضای شبکه تقویت شود، وظایف و مسئولیت‌ها مشخص باشد و سازوکار مشترکی برای تبادل اطلاعات و واکنش به رویدادها شکل بگیرد.

بحری زاده گفت: در مواجهه با رویدادی که در یک منطقه یا شهرستان رخ می‌دهد، لازم است سطح مناسب پاسخگویی مشخص باشد و اطلاعات معتبر در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار مسئولان روابط عمومی قرار گیرد تا پاسخگویی از سطح منطقه و استان آغاز شود و در صورت نیاز، به سطوح بالاتر گسترش یابد.

وی تأکید کرد: روابط عمومی‌ها باید بتوانند با هماهنگی و سرعت عمل مناسب، مسئولیت پاسخگویی را در سطح متناسب با هر رویداد بر عهده بگیرند و از ارجاع غیرضروری مسائل محلی به بالاترین سطوح مدیریتی جلوگیری کنند.

تعامل با رسانه‌های غیررسمی و فعالان فضای مجازی

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر تغییرات فضای ارتباطی جامعه، تعامل با کنشگران رسانه‌ای، معلمان فعال در شبکه‌های اجتماعی، فعالان صنفی و والدین اثرگذار را ضروری دانست.

وی افزود: در شرایط امروز، اطلاع‌رسانی صرف از طریق رسانه‌های رسمی برای پوشش همه مخاطبان کافی نیست. روابط عمومی‌ها باید ضمن شناسایی فعالان اثرگذار، زمینه تعامل سازنده با آنان را فراهم کنند و اطلاعات دقیق و قابل استناد را در اختیارشان قرار دهند.