مراسم رونمایی مجموعه ۱۴ جلدی کتاب مائده فقه آل البیت اثر آیت الله سید کاظم مصطفوی و تجلیل از مقام علمی این استاد برجسته حوزه علمیه قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم رونمایی مجموعه ۱۴ جلدی کتاب مائده فقه آل البیت اثر آیت الله سید کاظم مصطفوی و تجلیل از مقام علمی این استاد برجسته حوزه علمیه قم در جامعه المصطفی العالمیه برگزار شد.

معاون پژوهش مجتمع آموزش عالی فقه در این مراسم گفت: آیت الله سید کاظم مصطفوی، نویسنده این کتاب فاخر؛ سال‌ها تجربه علمی و عملی خود در خراسان، نجف اشرف و قم از سه نسل از مجتهدان شاخص حوزه مانند سید عبد الاعلی سبزواری، آیت الله خویی، امام خمینی و شهید صدر را در قالب این کتاب به نمایش در آوردند.

حجت الاسلام والمسلمین ابوالحسینی افزود: این اثر، شامل فقه کلاسیک و انقلابی مانند فقه حکومتی و نظام است که حاصل سال‌ها تجربه و علم آموزی نویسنده در خلق این اثر فاخر شمرده می‌شود.

وی قلم روان و ساده را ویژگی‌های آثار تدوین شده این استاد شاخص حوزه علمیه قم دانست و تاکید نمود: ایشان در سبک زندگی خود؛ ساده، زاهد و به دور از هرگونه هیاهو بوده و تنها به دنبال ارائه معارف اهل البیت در تدوین آثار و کرسی تدریس خود می‌باشند.

آیت الله سید کاظم مصطفوی، نویسنده مجموعه ۱۴ جلدی کتاب مائده فقه آل البیت هم گفت: این اثر، دوره‌ای کامل از عناوین فقهی، با عبارات واضح و دارای مستندات متداول حوزوی است.

وی افزود: به عقیده بنده، هیچ عبارتی در کتاب دارای ابهام نیست و آخرین مستندات به روز شده در آن ارائه شده است.

استاد برجسته حوزه علمیه قم تصریح کرد: معتقدم تسلط به این کتاب، بعد از تحصیل کفایه الاصول، طلاب را به مرحله اجتهاد خواهد رساند.

آیت الله سید کاظم مصطفوی با بیان اینکه تنها امام خمینی (ره) در باب جهاد فروعات مبسوطی را ارائه دادند و بنده نیز شرحی بر آن نگاشتم، افزود: هر عمارتی، بنیادی دارد؛ بنیاد علوم و هر تخصصی، فقه است؛ لذا فقیه، می‌تواند برای نمونه سیاستمدار و اقتصاددان بارزی شود.