به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، راضیه مؤمنی گفت: وقوع بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان فردا ۳۰ مهرماه نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این پدیده با مخاطراتی همچون اختلال در تردد جاده‌ای، ایجاد رواناب‌های سطحی، خسارت به برخی سازه‌ها و کاهش کیفیت هوا همراه خواهد بود.

به گفته کارشناس هواشناسی لرستان برای روز‌های جمعه و شنبه علاوه بر پوشش ابر و افزایش وزش باد احتمال وقوع بارش‌های خفیف به صورت نقطه‌ای پیش بینی می‌شود.

مؤمنی ادامه داد: از نظر نوسانات دمایی الشتر با کمینه دمای ۷ درجه خنک‌ترین و پلدختر با بیشینه دمای ۳۱ درجه سانتیگراد گرمترین شهر استان بود.

وی گفت: دما‌ها فردا روند کاهشی خواهند داشت.