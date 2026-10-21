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کارشناس هواشناسی لرستان از ادامه بارشهای پراکنده فردا در برخی نقاط استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، راضیه مؤمنی گفت: وقوع بارشهای پراکنده در برخی نقاط استان فردا ۳۰ مهرماه نیز ادامه خواهد داشت.
وی افزود: این پدیده با مخاطراتی همچون اختلال در تردد جادهای، ایجاد روانابهای سطحی، خسارت به برخی سازهها و کاهش کیفیت هوا همراه خواهد بود.
به گفته کارشناس هواشناسی لرستان برای روزهای جمعه و شنبه علاوه بر پوشش ابر و افزایش وزش باد احتمال وقوع بارشهای خفیف به صورت نقطهای پیش بینی میشود.
مؤمنی ادامه داد: از نظر نوسانات دمایی الشتر با کمینه دمای ۷ درجه خنکترین و پلدختر با بیشینه دمای ۳۱ درجه سانتیگراد گرمترین شهر استان بود.
وی گفت: دماها فردا روند کاهشی خواهند داشت.