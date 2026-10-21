مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود، استان قم هم‌اکنون جایگاه نهم تولید ماهیان زینتی در کشور را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به توسعه چشمگیر صنعت پرورش ماهیان زینتی گفت: در حال حاضر ۷۶ گونه ماهی زینتی اعم از گونه‌های تخم‌گذار و زنده‌زا در واحد‌های تولیدی استان قم پرورش می‌یابند.

محمدرضا فلاح‌عطایی با ارائه آماری از عملکرد سال گذشته و با بیان اینکه استان قم رتبه نهم کشوری را در زمینه تولید ماهیان زینتی دارد افزود: در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه ماهی زینتی در استان قم تولید شد که بیش از ۹۰ درصد این حجم تولید، در مناطق روستایی و شهرستان‌های استان صورت گرفته است که این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالای اشتغال‌زایی و ارزآوری در روستاهاست.

فلاح‌عطایی با اشاره به چشم‌انداز تولید برای سال جاری گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود میزان تولید ماهیان زینتی در استان قم تا پایان امسال به ۱۱ میلیون قطعه افزایش یابد.

مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان، راه‌اندازی شهرک ماهیان زینتی طغرود را از مهم‌ترین طرح‌های توسعه‌ای این سازمان برشمرد و افزود: عملیات اجرایی این شهرک با جدیت در حال پیگیری است و مقرر شده است در مرحله نخست، واحدی با ظرفیت تولید یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه ظرف یک تا دو سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی در پایان با تأکید بر پتانسیل صادراتی این صنعت خاطرنشان کرد: با تکمیل و بهره‌برداری کامل از طرح‌های در دست اقدام، ظرفیت تولید استان به ۳۰ میلیون قطعه ماهی زینتی خواهد رسید.

مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: این محصولات علاوه بر تأمین نیاز بازار‌های داخلی، به کشور‌های حاشیه خلیج فارس، ترکیه و عراق نیز صادر می‌شوند که گامی مؤثر در جهت توسعه صادرات غیرنفتی استان به شمار می‌رود.