مسیر گردشگری دستیابی به غار‌های تاریخی روستای کَنزَق سرعین به طول ۵ کیلومتر افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ؛ مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل در آئین افتتاح این طرح با اشاره به اینکه برای راهسازی در این مسیرِ گردشگری در شهرستان سرعین به طول ۵ کیلومتر، حدود ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده گفت: در استان اردبیل، ۲۸۰ کیلومتر روکش راه‌های اصلی و فرعی انجام شده است.

روستای کَنزَق در فاصله سه کیلومتری از شهرستان سرعین، در استان اردبیل قرار دارد و قدیمی‌ترین دوره استقرار در آن به هزاره اول قبل از میلاد می‌رسد.