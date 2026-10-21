مسیر گردشگری دستیابی به غارهای تاریخی روستای کَنزَق سرعین به طول ۵ کیلومتر افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل در آئین افتتاح این طرح با اشاره به اینکه برای راهسازی در این مسیرِ گردشگری در شهرستان سرعین به طول ۵ کیلومتر، حدود ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده گفت: در استان اردبیل، ۲۸۰ کیلومتر روکش راههای اصلی و فرعی انجام شده است.
روستای کَنزَق در فاصله سه کیلومتری از شهرستان سرعین، در استان اردبیل قرار دارد و قدیمیترین دوره استقرار در آن به هزاره اول قبل از میلاد میرسد.