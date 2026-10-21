تیم آراتایل اصفهان در مسابقات هندبال ساحلی بانوان قهرمانی کشور به میزبانی اصفهان، قهرمان شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، روز پایانی مسابقات هندبال ساحلی باشگاه‌ها و قهرمانی کشور در بخش بانوان امروز (چهارشنبه ۲۹ مهر) در اصفهان برگزار شد.

تیم آراتایل اصفهان با غلبه بر ادب اصفهان در مرحله نهایی، عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را به دست آورد.

در روز سوم و پایانی این رقابت‌ها نتایج زیر به دست آمد:

چهارشنبه ۲۹ مهر

نیمه‌نهایی:

ادب اصفهان ۲-۰ فولاد هرمزگان

آراتایل ۲-۱ هیئت نوشهر

رده‌بندی:

هیئت نوشهر ۲-۱ فولاد هرمزگان

نهایی:

آراتایل ۲-۰ ادب اصفهان

به این ترتیب و پس از قهرمانی آراتایل اصفهان، ادب اصفهان در جایگاه دوم قرار گرفت، هیئت نوشهر سوم شد و فولاد هرمزگان جایگاه چهارم را به خود اختصاص داد.