به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، ۲۱ تیم از استان‌های کشور امروز در نخستین دوره مسابقات جهت‌یابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه پونل شهرستان رضوانشهر به رقابت پرداختند.

این مسابقات به میزبانی سپاه قدس گیلان و با حضور ۲۱ تیم از یگان‌های تکاوری و رزمی سپاه در منطقه پونل رضوانشهر برگزار شد.

ورزشکاران شرکت‌کننده در این مسابقات با یکدیگر به رقابت پرداختند و نفرات برتر برای حضور در اردو‌های آمادگی و اعزام به مسابقات نیرو‌های مسلح انتخاب شدند.

سردار سید فخرالدین میرافضل، رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی کل سپاه در حاشیه برگزاری این رقابت‌ها گفت: مسابقات قهرمانی جهت‌یابی سپاه، در هفته تربیت بدنی و با هدف گرامیداشت سردار شهید محمدعلی حق‌بین، برگزار شد.

وی با بیان اینکه جهت‌یابی از رشته‌های کاربردی برای ورزشکاران است، افزود: در این رشته مهارت‌های رزمی و نقشه‌خوانی نقش زیادی دارند و ورزشکاران برای موفقیت در آن باید از آمادگی جسمانی بالایی برخوردار باشند.

رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی کل سپاه با تأکید بر اهمیت آماده‌سازی ورزشکاران برای حضور در رقابت‌های نیرو‌های مسلح ادامه داد: در صدد آن هستیم که ورزشکاران خود را هرچه بیشتر برای موفقیت در این رقابت‌ها آماده کنیم و امیدواریم نفرات منتخب پس از حضور در اردو‌های آمادگی، در مسابقات نیرو‌های مسلح نیز موفق باشند.

سردار حسن امینی هرندی، رئیس هیئت جهت‌یابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در حاشیه این مسابقات در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: رزمنده‌ای که وارد محیطی ناشناخته می‌شود، باید با استفاده از دو وسیله سنتی، یعنی قطب‌نما و نقشه، موقعیت خود را پیدا کند و مسیرش را تشخیص دهد.

وی افزود: دوستان ما پیش از مسابقه، منطقه و محدوده آن را شناسایی کردند؛ و این محدوده در استان گیلان و به شعاع تقریبی پنج کیلومتر در نظر گرفته شده است که مسیر‌های مسابقه از بخش‌هایی از شهر و همچنین از موقعیت‌هایی در داخل جنگل عبور می‌کند..