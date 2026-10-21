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فهرست نامزدهای چهل و سومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران در بخش مسابقه ملی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما فهرست نامزدهای مسابقه ملی این دوره جشنواره بدون اولویت به شرح زیر است:
فیلم و فیلمهای اقتباسی (مسابقه ویژه کتاب و سینما)
هیأت داوران: محمدهادی کریمی، احمدعلی سجادی صدر و حسین مهکام
* نامزدهای بهترین فیلم اقتباسی
– ضیاء حاتمی برای فیلم «فُگرات»
– سید سعید هاشمزاده برای فیلم «ناپایان»
– سامان حسینپور برای فیلم «غزال»
– محمد رحمتی برای فیلم «شیطونی»
– محمدسینا حیدریزاده برای فیلم «گربه در برف»
– کیارش شیراوند برای فیلم «شاتر»
* نامزدهای بهترین فیلمنامه اقتباسی
– احمد نورمحمدی برای فیلمنامه «ناتمام»
– آرین طاهری برای فیلمنامه «در انتظار خداوندگار»
– مریم سُلگی برای فیلمنامه «بار یک گاری»
– محمدمهدی فکریان برای فیلمنامه «سه جلدی»
– هادی گل بهار حقیقی برای فیلمنامه «چمدان»
– حمید قیاسی تبریزی برای فیلمنامه «آن سوی دیوارهای سفید»
مسابقه سینمای ایران / فیلمهای کوتاه پویانمایی
هیأت داوران: رامک امین کاظمی، بهروز غریبپور و عباس جلالی یکتا
– مسعود صفری برای فیلم «منفی یک»
– مالک اقبالی برای فیلم «مثل دوست، مثل گوزن»
– حسین معین، مهراگین باغی و مبینا بُسحاق برای فیلم «روز اول»
– مهدی برقزَدگان برای فیلم «آخرین گوزن»
– رضا ارجنگی و فاطمه محمدعلی نژادی برای فیلم «قطار در اتاق»
مسابقه سینمای ایران / فیلمهای کوتاه مستند
هیأت داوران: محمدعلی فارسی، محمد شکیبانیا، محمدرضا فرطوسی
بهترین مستند کوتاه:
– مطهره عدالتخواه برای مستند «انتظار بیست و پنج ساله»
– میلاد شاهجانی برای مستند «آواز شمشیر بر پشت سنگرهای شیشهای»
– سیدعدنان طاهری برای مستند «هوران»
– هادی آفریده برای مستند «مادران کوهستان»
– حبیب علوانی برای مستند «احتضار»
– علی همراز برای مستند «نجوای چیزها»
بهترین تحقیق و پژوهش یا روایت در فیلم مستند:
– علی همراز و مینا رئیسی برای مستند «نجوای چیزها»
– مطهره عدالتخواه برای مستند «انتظار بیست و پنج ساله»
– میلاد شاهجانی برای مستند «آواز شمشیر بر پشت سنگرهای شیشهای»
– سیدعدنان طاهری برای مستند «هوران»
– هادی آفریده برای مستند «مادران کوهستان»
– حبیب علوانی برای مستند «احتضار»
مسابقه سینمای ایران / فیلمهای کوتاه داستانی
هیات داوران: همایون اسعدیان، آرش رصافی، هادی مقدم دوست، پانتهآ پناهیها، روزت قادری، آرمان فیاض و رضا فهیمی
نامزدهای چهره برگزیده بهترین دستاورد هنری و فنی
* پوریا اخوان برای طراحی صحنه فیلم «همو_فیلیا»
* رستگار محمدی برای طراحی صحنه فیلم «بی در کجا»
* مهدی نادری برای موسیقی فیلم «مزامیر اندوه»
* نیما خدادی و رامین ابوالصدق برای صدای فیلم «آدم»
* علیرضا کریم نژاد و آرش قاسمی برای صدای فیلم «مزامیر اندوه»
* پویان باغنده برای طراحی صحنه فیلم «آدم»
نامزدهای بهترین بازیگر
* سحر گلدوست برای فیلم «گوره»
* علی باقری برای فیلم «قَسامه»
* سِرینا رُزمَده برای فیلم «اروپا»
* مدیحه حسینی برای فیلم «دُزو»
* سروناز عزیزی برای فیلم «ملکه»
* نرگس هِزاره برای فیلم «بی در کجا»
* بنفشه ریاضی برای فیلم «ترمینال»
نامزدهای بهترین تدوین
* پگاه احمدی برای فیلم «دُزو»
* سینا گنجوی برای فیلم «گوره»
* مرجان طبسی برای فیلم «اسکلت دوست داشتنی من»
* شاهین سپهری برای فیلم «اروپا»
* سیامک سلیمانی برای فیلم «آسیب دیدگی»
* پویان شعلهور برای فیلم «بی در کجا»
نامزدهای بهترین فیلمبرداری
* وحید ابراهیمی برای فیلم «بی در کجا»
* آرمین مرادی برای فیلم «شب هول»
* شاهین عراقی برای فیلم «اروپا»
* علی حسینزاده برای فیلمهای «آسیب دیدگی» و «مزامیر اندوه»
* مسعود امینی تیرانی برای فیلم «گوره»
* محمدرضا شعبانپور برای فیلم «آدم»
نامزدهای بهترین فیلمنامه اقتباسی
* محمدسینا حیدریزاده برای فیلم «گربه در برف»
* کیارش صالحی برای فیلم «همو_فیلیا»
* محمد رحمتی برای فیلم «دُم اسبی»
نامزدهای بهترین فیلمنامه
* مرجان اشرفیزاده برای فیلم «گوره»
* رضا پُردل برای فیلم «اسکلت دوست داشتنی من»
* صَباح محمدی برای فیلم «ملکه»
* پناه الوانی برای فیلم «ژاپنی»
* یوسف کارگر برای فیلم «مزامیر اندوه»
* سیما رسولی و ابوالفضل عزیزی برای فیلم «آسیب دیدگی»
نامزدهای بهترین فیلم وطن به روایت من (جایزه نگاه ملی)
* امیرحسین مرزبان برای فیلم «آناتومی یک شب»
* مهسا امیری برای فیلم «ژیوان»
* امیرحسین مهماندوست برای فیلم «شکارچی»
* سیدهادی مهدوی برای فیلم «سرخ بین»
* امیرسجاد حسینی برای فیلم «میناب منفی بیست»
نامزدهای بهترین کارگردان فیلم داستانی
* فرهاد شَنتیایی برای فیلم «آدم»
* مرجان اشرفیزاده برای فیلم «گوره»
* ابوالفضل عزیزی برای فیلم «آسیب د
سلمانی: * ابوالفضل عزیزی برای فیلم «آسیب دیدگی»
* رضا پُردل برای فیلم «اسکلت دوست داشتنی من»
* مجتبی پورعبداله برای فیلم «اروپا»
* هومن محمودی برای فیلم «بی در کجا»
* یوسف کارگر برای فیلم «مزامیر اندوه»
نامزدهای بهترین فیلم در بخش سینمای ایران (این جایزه به تهیهکننده حقیقی اثر تعلق میگیرد.)
* سیدمحمدرضا همایی و حدیثه رضایی برای فیلم «آسیب دیدگی»
* سید محمدهادی آقاجانی برای فیلم «اسکلت دوست داشتنی من»
* ریحانه ربیعی و محمدرضا نوری برای فیلم «آدم»
* محسن خباز برای فیلم «گوره»
* مجید برزگر برای فیلم «مزامیر اندوه»
در بخشهایی که نامزدهای دریافت جایزه معرفی نشدهاند، برگزیدگان بدون اعلام نامزد و صرفاً در مراسم اختتامیه معرفی خواهند شد.