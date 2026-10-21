به گزارش خبرگزاری صداوسیما فهرست نامزد‌های مسابقه ملی این دوره جشنواره بدون اولویت به شرح زیر است:

‎فیلم­ و فیلم‌­های اقتباسی (مسابقه ویژه کتاب و سینما)

‎هیأت داوران: محمدهادی کریمی، احمدعلی سجادی صدر و حسین مهکام

* نامزد‌های بهترین فیلم اقتباسی

‎– ضیاء حاتمی برای فیلم «فُگرات»

‎– سید سعید هاشم‌زاده برای فیلم «ناپایان»

‎– سامان حسین‌­پور برای فیلم «غزال»

‎– محمد رحمتی برای فیلم «شیطونی»

‎– محمدسینا حیدری‌­زاده برای فیلم «گربه در برف»

‎– کیارش شیراوند برای فیلم «شاتر»

* نامزد‌های بهترین فیلمنامه اقتباسی

‎– احمد نورمحمدی برای فیلمنامه «ناتمام»

‎– آرین طاهری برای فیلمنامه «در انتظار خداوندگار»

‎– مریم سُلگی برای فیلمنامه «بار یک گاری»

‎– محمدمهدی فکریان برای فیلمنامه «سه جلدی»

‎– هادی گل بهار حقیقی برای فیلمنامه «چمدان»

‎– حمید قیاسی تبریزی برای فیلمنامه «آن سوی دیوار‌های سفید»

‎مسابقه سینمای ایران / فیلم‌­های کوتاه پویانمایی

‎هیأت داوران: رامک امین کاظمی، بهروز غریب‌­پور و عباس جلالی یکتا

‎– مسعود صفری برای فیلم «منفی یک»

‎– مالک اقبالی برای فیلم «مثل دوست، مثل گوزن»

‎– حسین معین، مهراگین باغی و مبینا بُسحاق برای فیلم «روز اول»

‎– مهدی برق‌­زَدگان برای فیلم «آخرین گوزن»

‎– رضا ارجنگی و فاطمه محمدعلی نژادی برای فیلم «قطار در اتاق»

‎مسابقه سینمای ایران / فیلم‌­های کوتاه مستند

‎هیأت داوران: محمدعلی فارسی، محمد شکیبانیا، محمدرضا فرطوسی

‎ بهترین مستند کوتاه:

‎– مطهره عدالتخواه برای مستند «انتظار بیست و پنج ساله»

‎– میلاد شاه‌جانی برای مستند «آواز شمشیر بر پشت سنگر‌های شیشه‌ای»

‎– سیدعدنان طاهری برای مستند «هوران»

‎– هادی آفریده برای مستند «مادران کوهستان»

‎– حبیب علوانی برای مستند «احتضار»

‎– علی همراز برای مستند «نجوای چیزها»

‎بهترین تحقیق و پژوهش یا روایت در فیلم مستند:

‎– علی همراز و مینا رئیسی برای مستند «نجوای چیزها»

‎– مطهره عدالتخواه برای مستند «انتظار بیست و پنج ساله»

‎– میلاد شاه‌جانی برای مستند «آواز شمشیر بر پشت سنگر‌های شیشه‌ای»

‎– سیدعدنان طاهری برای مستند «هوران»

‎– هادی آفریده برای مستند «مادران کوهستان»

‎– حبیب علوانی برای مستند «احتضار»

‎مسابقه سینمای ایران / فیلم­‌های کوتاه داستانی

‎هیات داوران: همایون اسعدیان، آرش رصافی، هادی مقدم دوست، پانته‌آ پناهی‌ها، روزت قادری، آرمان فیاض و رضا فهیمی

‎نامزد‌های چهره برگزیده بهترین دستاورد هنری و فنی

* پوریا اخوان برای طراحی صحنه فیلم «همو_فیلیا»

* رستگار محمدی برای طراحی صحنه فیلم «بی در کجا»

* مهدی نادری برای موسیقی فیلم «مزامیر اندوه»

* نیما خدادی و رامین ابوالصدق برای صدای فیلم «آدم»

* علیرضا کریم نژاد و آرش قاسمی برای صدای فیلم «مزامیر اندوه»

* پویان باغنده برای طراحی صحنه فیلم «آدم»

‎ نامزد‌های بهترین بازیگر

* سحر گلدوست برای فیلم «گوره»

* علی باقری برای فیلم «قَسامه»

* سِرینا رُزمَده برای فیلم «اروپا»

* مدیحه حسینی برای فیلم «دُزو»

* سروناز عزیزی برای فیلم «ملکه»

* نرگس هِزاره برای فیلم «بی در کجا»

* بنفشه ریاضی برای فیلم «ترمینال»

‎نامزد‌های بهترین تدوین

* پگاه احمدی برای فیلم «دُزو»

* سینا گنجوی برای فیلم «گوره»

* مرجان طبسی برای فیلم «اسکلت دوست داشتنی من»

* شاهین سپهری برای فیلم «اروپا»

* سیامک سلیمانی برای فیلم «آسیب دیدگی»

* پویان شعله‌­ور برای فیلم «بی در کجا»

‎نامزد‌های بهترین فیلم­برداری

* وحید ابراهیمی برای فیلم «بی در کجا»

* آرمین مرادی برای فیلم «شب هول»

* شاهین عراقی برای فیلم «اروپا»

* علی حسین‌­زاده برای فیلم­‌های «آسیب دیدگی» و «مزامیر اندوه»

* مسعود امینی تیرانی برای فیلم «گوره»

* محمدرضا شعبان­‌پور برای فیلم «آدم»

‎نامزد‌های بهترین فیلم­نامه اقتباسی

* محمدسینا حیدری­‌زاده برای فیلم «گربه در برف»

* کیارش صالحی برای فیلم «همو­_فیلیا»

* محمد رحمتی برای فیلم «دُم اسبی»

‎نامزد‌های بهترین فیلمنامه

* مرجان اشرفی­‌زاده برای فیلم «گوره»

* رضا پُردل برای فیلم «اسکلت دوست داشتنی من»

* صَباح محمدی برای فیلم «ملکه»

* پناه الوانی برای فیلم «ژاپنی»

* یوسف کارگر برای فیلم «مزامیر اندوه»

* سیما رسولی و ابوالفضل عزیزی برای فیلم «آسیب دیدگی»

‎نامزد‌های بهترین فیلم وطن به روایت من (جایزه نگاه ملی)

* امیرحسین مرزبان برای فیلم «آناتومی یک شب»

* مهسا امیری برای فیلم «ژیوان»

* امیرحسین مهماندوست برای فیلم «شکارچی»

* سیدهادی مهدوی برای فیلم «سرخ­ بین»

* امیرسجاد حسینی برای فیلم «میناب منفی بیست»

‎نامزد‌های بهترین کارگردان فیلم داستانی

* فرهاد شَنتیایی برای فیلم «آدم»

* مرجان اشرفی­‌زاده برای فیلم «گوره»

* ابوالفضل عزیزی برای فیلم «آسیب د

سلمانی: * ابوالفضل عزیزی برای فیلم «آسیب دیدگی»

* رضا پُردل برای فیلم «اسکلت دوست داشتنی من»

* مجتبی پورعبداله برای فیلم «اروپا»

* هومن محمودی برای فیلم «بی در کجا»

* یوسف کارگر برای فیلم «مزامیر اندوه»

‎نامزد‌های بهترین فیلم در بخش سینمای ایران (این جایزه به تهیه‌کننده حقیقی اثر تعلق می‌گیرد.)

* سیدمحمدرضا همایی و حدیثه رضایی برای فیلم «آسیب دیدگی»

* سید محمدهادی آقاجانی برای فیلم «اسکلت دوست داشتنی من»

* ریحانه ربیعی و محمدرضا نوری برای فیلم «آدم»

* محسن خباز برای فیلم «گوره»

* مجید برزگر برای فیلم «مزامیر اندوه»

‎در بخش‌هایی که نامزد‌های دریافت جایزه معرفی نشده‌اند، برگزیدگان بدون اعلام نامزد و صرفاً در مراسم اختتامیه معرفی خواهند شد.