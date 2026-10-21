سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس از سکوت نهاد‌ها و شخصیت‌های دینی در جهان اسلام در برابر تشدید جنایت‌های رژیم صهیونیستی، به ویژه در نوار غزه، ابراز تعجب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حازم قاسم، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس، از سکوت نهاد‌ها و شخصیت‌های دینی در جهان اسلام در برابر تشدید جنایت‌های رژیم صهیونیستی، به ویژه در نوار غزه، ابراز تعجب کرد.

حازم قاسم گفت: جنگ نسل‌کشی و گرسنگی علیه مردم غزه همچنان ادامه دارد و دانش‌آموزان در خیابان‌ها و زنان در چادرهایشان هدف قرار گرفته و کشته می‌شوند.

وی از همه علما و نهاد‌های دینی در فلسطین و سراسر جهان اسلام خواست نقش واقعی و مسئولیت خود را در حمایت از مردم غزه در برابر نسل‌کشی و گرسنگی ایفا کنند.

سخنگوی حماس تاکید کرد: نقش علما باید بر اساس آموزه‌های دین اسلام، نقشی پیشرو، میدانی و تاثیرگذار در حمایت و یاری مردم غزه باشد.