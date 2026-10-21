به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، ملت امام حسین علیه السلام با حضور در میدان شهدای ذهاب رشت در شبی دیگر از شب‌های ایستادگی، مقاومت در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی و در حمایت از نیرو‌های مسلح و عزت و سرافرازی وطن، جلوه‌ای از شکوه وحدت و اتحاد ملی را به نمایش گذاشتند.

خیابان‌ها و میادین دیگر شهر‌ها و مناطق گیلان هم مملو از حضور حماسی جان فدایان وطن بود.

ملت مبعوث شده‌ای که برای عزت و سربلندی میهن اسلامی و بیاد قائد شهید امت و شهدای وطن، محکم و باصلابت میدان داری می‌کنند.