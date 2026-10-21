در بر خط مقدم این هفته مشکل آلودگی هوا در اهواز و شهر‌های مختلف استان و تکمیل نشدن ساختمان آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان اندیکا پس از ۱۵ سال اهواز مورد پیگیری قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یکی از مشکلات مهم اهواز و استان خوزستان موضوع آلودگی هوا می‌باشد که در روز گذشته شاخص کیفی هوا در ۱۰ شهر خوزستان در وضعیت قهوه‌ای، بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی قرار گرفت و ضروری است مسئولان اقدامات لازم در جهت پیشگیری و کاهش این مشکلات در استان فراهم کنند.

یکی از شهروندان خبرنگاران در فضای مجازی تصاویری از بلوار کارگر اهواز منتشر کرده است که فضای سبز موجود در این بلوار خاکی و چهره نازیبایی در آن ایجاد کرده است که می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌های لازم مسیر دوچرخه سواری شود.

پس از ۱۵ سال ساختمان آموزش فنی و حرفه‌ای خواهران شهرستان اندیکا به صورت نیمه کاره رها شده است. کیانی، فرماندار اندیکا گفت: با تامین اعتبار و انتخاب پیمانکار این ساختمان بزودی تکمیل خواهد شد.