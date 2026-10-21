به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ افراسیاب زاهدنیا گفت: مأموران پلیس آگاهی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه سمند مشکوک شده و آن را متوقف کردند. در بازرسی از این خودرو، ۳۲ دست لوازم خانگی از قبیل ظروف غذاخوری و لیوان قاچاق کشف شد.

وی با اشاره به معرفی متهم ۴۲ ساله به مرجع قضائی، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک در زمینه قاچاق کالا را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.