بیش از ۴ هزار هکتار از باغات شهرستان مریوان به کشت انگور دیم اختصاص یافته؛ که به گفته کارشناسان سالانه ۳۰ هزار تن از این محصول تولید و روانه بازار مصرف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، انگور سیاه باغات دیم مریوان به دلیل کیفیت بسیار بالا به طلای سیاه کردستان مشهور است.

میوه‌ای که هر ساله هزاران تن از آن در این شهرستان مرزی تولید و روانه بازار مصرف سراسر کشور می شود.

شهرستان مریوان به دلیل آب و هوای مناسب برای کشت انواع محصولات باغی بویژه انگور، همیشه در کردستان زبانزد بوده است.

اما به دلیل نبود صنایع تبدیلی در شهرستان، این محصول گران بها با قیمت بسیارپایین از باغداران خریداری و سود واقعی آن عاید دلالان و واسطه‌ها می شود.