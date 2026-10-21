رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در سفر به قم از تحقق اهداف درآمدی نظام مالیاتی در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: با وجود شرایط جنگی کشور و با شناسایی راه‌های فرار مالیاتی، درآمد‌های مالیاتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۶ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در سفر به قم از تحقق اهداف درآمدی نظام مالیاتی در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: با وجود شرایط جنگی کشور با وجود شرایط جنگی کشور و با شناسایی راه‌های فرار مالیاتی، درآمد‌های مالیاتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۶ درصد افزایش یافته است.

سید محمد هادی سبحانیان با اشاره به حمایت‌های مالیاتی از کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده و با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی همواره شرایط اقتصادی مؤدیان را در نظر می‌گیرد افزود: مهلت انجام تکالیف قانونی مؤدیان متناسب با شرایط کشور تمدید شده و برای بنگاه‌هایی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از جنگ آسیب دیده‌اند، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، استمهال پرداخت مالیات، تسهیل و بخشودگی جرایم و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای جبران هزینه‌های ناشی از خسارت، از جمله اقدامات حمایتی برای بنگاه‌های آسیب‌دیده بوده است.

وی همچنین از اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات با هدف افزایش اعتماد عمومی خبر داد و گفت: در این طرح، اشخاص حقیقی می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی خود را از میان پروژه‌های عمرانی و خدماتی انتخاب کنند.

همچنین رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با آیت الله سبحانی از مراجع تقلید دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

آیت‌الله سبحانی در این دیدار با قدردانی از تلاش‌های دولت برای تأمین ارزاق عمومی و جلوگیری از کمبود مواد غذایی در شرایط جنگی، عملکرد دولت در تأمین نیاز‌های اساسی مردم را قابل تحسین دانست.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای جلوگیری از بروز کمبود در کشور گفت: اقدام دولت در این شرایط دشوار که اجازه نداد کمبودی در تأمین مواد غذایی و ارزاق عمومی احساس شود، شایسته تقدیر است.

این مرجع تقلید، مالیات را حق قانونی دولت و از منابع مهم تأمین هزینه‌های اقتصادی، عمرانی و جاری کشور دانست و بر ضرورت دریافت مالیات تأکید کرد.

آیت‌الله سبحانی در عین حال با اشاره به لزوم توجه به وضعیت معیشتی مردم افزود: مالیات بسیار مفید است و باید دریافت شود، اما در کنار آن باید تلاش کنیم درآمد‌های اقتصادی مردم نیز افزایش یابد تا مردم بتوانند با رغبت بیشتری مالیات پرداخت کنند.

وی همچنین با انتقاد از بروکراسی اداری و موانع موجود بر سر راه فعالیت‌های تولیدی، بر ضرورت تسهیل فرایند صدور مجوز‌ها تأکید کرد و گفت: پس از گذشت سال‌ها از پیروزی انقلاب اسلامی، نباید مسائل و پیچیدگی‌های اداری به اندازه‌ای باشد که تولیدکننده از ادامه فعالیت خود پشیمان شود.

آیت‌الله سبحانی خاطرنشان کرد: باید امور را تسهیل کنیم تا افرادی که به کشور علاقه‌مندند و با انگیزه به دنبال تولید هستند، بتوانند به‌آسانی مجوز‌های لازم را دریافت کنند و فعالیت تولیدی خود را آغاز کنند.