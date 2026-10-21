اوتیسم یک بیماری اختلال رشد عصبی است که ضروری است برای درمان افراد مبتلا ضمن آموزش‌های لازم مورد حمایت خانواده‌ها و دستگاه‌های مربوطه قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اوتیسم یک وضعیت مربوط به رشد مغز است که بر نحوه درک و معاشرت فرد با دیگران تأثیر می‌گذارد و باعث ایجاد مشکلاتی در تعامل اجتماعی و ارتباطات می‌شود.

دکتر علی اکبر مومن، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان با اشاره به اینکه شیوع اوتیسم در پسران سه برابر دختران است، ادامه داد: از ۱۰۰ تولد یک نوزاد اوتیسم متولد می‌شود و ضروری است هر چه زودتر مداخلات پزشکی برای درمان این بیماری شروع شود.

دکتر مهرداد شریفی، رئیس مرکز بهداشت خوزستان نیز گفت: بیماران دچار اوتیسم کلماتی که می‌آموزند مرتب تکرار می‌کنند و فعالیت‌های بدنی آنها خیلی زیاد می‌باشد.