به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اسامی بازیکنان دعوت شده به چهارمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی سالنی آقایان اعزامی به بازی های آسیایی داخل سالن ریاض عربستان به شرح زیر اعلام شد:

(به ترتیب حروف الفبا)

رضا اسلامی، مهدیار اورسجی، علی اصغر تبرته فراهانی، میلاد جباری، علیرضا خلیلی، مسلم راشکی، ماهان زمانی، امیرحسین علیزاده، ماهان فرجی، محمدمهدی قلیچ، محمدرضا کبودراهنگی، رضا کتولی نژاد، مانی مقصودلو، محسن مقصودلو، میلاد مهاجر، امیرحسن نوروزی، ابوالفضل نوریان

سرپرست تیم: حسین عبدلی

سرمربی: ابوذر مهاجر

مربی: جابر همتی

چهارمین مرحله اردوی تیم ملی کبدی آقایان یک تا ۹ آبان در شهرستان کبودرآهنگ استان همدان برگزار می‌شود.