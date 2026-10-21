۹۳ طرح ورزشی با هدف تحقق عدالت آموزشی و رشد و توسعه ورزش، در مدارس خراسان رضوی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: برای ساخت و تجهیز سالن ها و زمین های ورزشی آموزش و پرورش که به صورت همزمان در مراسمی در تربت حیدریه بهره برداری از آنها آغاز شد بیش از ۳ هزار میلیارد ریال هزینه شده است.

صفدرسلطانی افزود: این طرح ها شامل ۹۳ طرح است که به صورت وبیناری و همزمان به بهره برداری رسیدند و ۱۱ سالن و زمین ورزشی در تربت حیدریه از جمله این طرح ها است.