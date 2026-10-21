آذربایجان شرقی با دارا بودن بیش از ۸۵۰ واحد تبدیلی با ظرفیت ۵.۵ میلیون تُن، رتبه سوم کشوری را در حوزه صنایع تبدیلی و غذایی به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این میان شهرستان آذرشهر با داشتن ۳۰۰ واحد کارگاه لپه سازی ۹۸ درصد لپه کشور را فراوری و تامین می‌کند. این شهرستان قلب تپنده و تولید و اقتصاد کشور نقش بسزایی در تامین امنیت غذایی و تولید لپه و خشکبار دارد. این روز‌ها آذرشهر میزبان سومین رویداد ملی جشنواره لپه و خشکبار کشور است.

تاریخچه‌ تولید و فرآوری لپه در آذرشهر به حدود ۳۰۰ سال پیش بازمی‌گردد، زمانی که مردم این دیار با بهره‌گیری از مهارت‌های سنتی و هوش محلی، روش‌های ویژه‌ای برای جداسازی، خیساندن، پوست‌گیری و خشک‌کردن نخود ابداع کردند.

به مرور این هنر تبدیل به صنعتی پویا شد که امروزه صد‌ها کارگاه و کارخانه کوچک و بزرگ در شهرستان را به حرکت درآورده است.