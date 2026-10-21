طرح ملی «خادم کتاب» با هدف ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، تسهیل دسترسی مردم به کتاب و تقویت مشارکت مردمی در فعالیت‌های فرهنگی، با محوریت برپایی میز‌های کتاب در سراسر کشور آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، طرح ملی «خادم کتاب» با رویکردی مردمی و با هدف ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، تسهیل دسترسی مردم به کتاب‌های خوب و اثرگذار و گسترش فعالیت‌های فرهنگی در میان نوجوانان و جوانان آغاز به فعالیت کرد و زمینه‌ای را برای مشارکت علاقه‌مندان به فعالیت‌های فرهنگی در شهر‌ها و مناطق مختلف کشور فراهم آورده است.

در قالب این طرح، علاقه‌مندان و فعالان فرهنگی می‌توانند با برپایی میز‌های کتاب در مساجد، هیئت‌ها، مدارس، مصلی‌ها و دیگر مراکز فرهنگی، زمینه دسترسی آسان‌تر اقشار مختلف جامعه به کتاب‌های خوب و اثرگذار را فراهم کنند.

یکی از ویژگی‌های این طرح، امکان انتخاب کتاب‌ها از سوی مجریان و خادمان کتاب است؛ موضوعی که به فعالان فرهنگی اجازه می‌دهد با توجه به نیازها، دغدغه‌ها و ویژگی‌های مخاطبان خود، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، کتاب‌های متناسبی را برای عرضه و معرفی انتخاب کنند.

این طرح ملی، فرصتی برای حضور فعال‌تر دغدغه‌مندان فرهنگی در عرصه ترویج مطالعه بوده و با تکیه بر مشارکت مردمی، در پی آن است که مسیر دسترسی به کتاب‌های خوب را هموارتر کند و با راه‌اندازی میز‌های کتاب، نقش مؤثرتری در آشنایی نسل نوجوان و جوان با آثار مفید و تأثیرگذار ایفا کنند.