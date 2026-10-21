به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،کرمان، استانی با بیشترین گستره در جغرافیای ایران و موقعیت ممتاز جغرافیایی، تنوع اقلیمی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری است وکرمان بالاترین سهم را در صادرات غیرنفتی کشور از جمله محصولات معدنی، پسته و خرما دارد.

در بخش کشاورزی، پسته و خرما؛ استان کرمان جایگاه جهانی دارند؛ اما در فرآوری این محصولات، ظرفیت‌های کاری انجام نشده زیاد وجود دارد که امکان سرمایه‌گذاری در این حوزه در استان فراهم است.

استان کرمان ۴ گمرک کرمان، رفسنجان، سیرجان و منطقه ویژه بم دارد و در گمرک کرمان تمام ورود و خروج قطعی و موقت کالا و همچنین امور مسافری و پستی نیز در این گمرک انجام می‌شود.