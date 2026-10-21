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فصل جدید رقابتهای بسکتبال دسته برتر باشگاههای کشور از روز پنجشنبه ۳۰ مهر آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این بین تنها نماینده استان اصفهان یعنی تیم گلنور آماده حضوری پرقدرت در این رقابت هاست.
گلنوریها که این فصل آرن داوودی ملی پوش اسبق تیم ملی و بازیکن فصل پیش خود را به عنوان سرمربی در راس کادر فنی قرار دادند در تلاش هستند تا امسال جزو مدعیان این رقابتها باشند.
تیم بسکتبال گلنور فصل گذشته جزو تیمهای میانه جدولی بود امسال مصمم است با بازیکنان جوان و با انگیزهای که دارد به رتبههای بالای جدول برسد.
بیست و نهمین دوره رقابتهای بسکتبال دسته برتر باشگاههای کشور با حضور ۱۲ تیم برگزار خواهد شد.