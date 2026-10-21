به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ هادی حق‌شناس در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی گیلان با اشاره به وظایف این شورا گفت: یکی از مأموریت‌های اصلی شورای برنامه‌ریزی ، توزیع اعتبارات مصوب مجلس و ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور بین شهرستان‌های استان است.

وی با بیان اینکه تصویب برخی طرح‌های توسعه‌ای و جامع شهری نیز در این شورا انجام می‌شود، افزود: بخشی از اختیارات قانونی و احکام برنامه و بودجه نیز برای اجرایی شدن نیازمند تصویب در شورای برنامه‌ریزی استان است.

استاندار گیلان یکی از اهداف جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی را توزیع عادلانه اعتبارات دانست و بیان کرد: در این نشست، ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار استانی در چارچوب قوانین و ضوابط مربوطه بین شهرستان‌های استان توزیع شد و سهم هر شهرستان مشخص شده است.

حق‌شناس با اشاره به نحوه تخصیص این اعتبارات در سطح شهرستان‌ها تصریح کرد: پس از تعیین سهم هر شهرستان، اعتبارات در شورای برنامه‌ریزی شهرستان بین بخش‌ها و طرح های مختلف توزیع خواهد شد.

وی با اشاره به تعهدات مالی باقی‌مانده از سال‌های گذشته گفت: از مجموع ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب، حدود یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به پرداخت مطالبات پیمانکاران و تعهدات سنوات گذشته است و مابقی اعتبارات نیز بر اساس شاخص‌هایی که در جلسات پیشین شورای برنامه‌ریزی به تصویب رسیده، بین شهرستان‌ها توزیع می‌شود.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی طرحها خاطرنشان کرد: راهبرد شورای برنامه‌ریزی استان این است که اعتبارات به سمت طرح‌هایی هدایت شود که امکان تکمیل آنها در یک سال آینده وجود دارد.

حق‌شناس با بیان اینکه باید از افزایش طرحهای نیمه‌تمام جلوگیری شود، تأکید کرد: هدف این است که با تخصیص هدفمند منابع، طرحهای نیمه‌تمام هر سال کاهش یابد و اعتبارات استان صرف طرح‌هایی شود که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری رسیده و مردم از منافع آنها برخوردار شوند.