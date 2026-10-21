معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه متقاضیان نهضت ملی مسکن نباید متحمل ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت تسهیلات شوند، خواستار پیگیری مشکلات این طرح و شتاب در تکمیل واحد‌های مسکونی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،اردشیر آذر گفت: تامین مسکن به‌عنوان یکی از نیاز‌های اساسی مردم باید در اولویت اعضای این شورا قرار گیرد و فرمانداران ۱۲ شهرستان استان موظف‌اند آخرین وضعیت زیرساخت‌ها و پیشرفت فیزیکی طرح‌های نهضت ملی مسکن را جمع‌بندی و تا یک هفته آینده به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ارائه کنند.

وی افزود: فرمانداران باید نشست‌های تخصصی برای بررسی مشکلات و شتاب در تکمیل و بهره‌برداری ازطرح‌های نهضت ملی مسکن برگزار کنند.

آذر با انتقاد از اجرا نشدن برخی مصوبه‌های نشست‌های قبلی شورای تامین مسکن تصریح کرد: نشست‌های این شورا باید هر ۱۵ روز یک‌بار برگزار شود تا مشکلات پروژه‌ها و روند اجرای مصوبه‌ها به‌طور مستمر پیگیری شود.

وی با اشاره به مشکلات متقاضیان گروه‌های ساخت یادآور شد: برخی متقاضیان معتقدند اگر سهم تسهیلات بانکی به موقع پرداخت می‌شد، واحد مسکونی آنان تاکنون تکمیل و آماده بهره‌برداری شده بود، اما تاخیر در پرداخت سهم بانک‌ها موجب نیمه‌تمام ماندن این واحد‌ها شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: سهم این استان از انبوه‌سازی در قالب طرح نهضت ملی مسکن ۱۲ هزار و ۲۱۲ واحد مسکونی است.

سید احسان حسینی تاکید کرد: از این تعداد ۱۰ هزار و ۸۰۶ واحد مسکونی مختص شهرکرد، ۶۸۲ واحد مسکونی مربوط به بروجن و ۷۲۴ واحد مسکونی از فرخ‌شهر است.

وی افزود: تسهیلات تکمیل و بهره‌برداری از واحد‌های نهضت ملی مسکن از ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال افزایش داشته که این مبلغ مختص واحد‌های مسکونی با افزون‌بر ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی است.