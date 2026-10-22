درویژه برنامه تکریم مفاخر از مقام علمی و هنری یدالله آقاعباسی، هنرمند، پژوهشگر و استاد تئاتر در کرمان قدر دانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،این مراسم با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان، پیشکسوتان، اساتید و دانشجویان در تالار وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد و با تجلیل از این چهره هنری و علمی همراه بود.

حسین اسحاقی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان نیز در بخش تجلیل، با اهدای لوح سپاس از سال‌ها تلاش بی‌وقفه و خدمات ارزنده یدالله آقاعباسی در زمینه توسعه و تعالی هنر تئاتر، قدردانی کرد.

یدالله آقاعباسی متولد ۱۳۳۱ در کرمان مسیر هنری را از سال ۱۳۵۲ با تئاتر آغاز شد که بیش از پنج دهه ادامه یافته و عرصه‌های گوناگونی را از جمله بازیگری، کارگردانی، نویسندگی تا ترجمه، تألیف و آموزش در برگرفته است.

این هنرمند برجسته در زمینه ادبیات نمایشی، نمایش خلاق، شناخت نمایش‌های ایرانی و تئاتر کودک و نوجوان نیز صاحبنظر و دارای آثار متعدد است.

در این مراسم، از کتاب «فنون نمایش‌های ایرانی» اثر استاد آقاعباسی، رونمایی و با اهداء لوح سپاس و تندیس از این نویسنده چیره دست تجلیل شد.