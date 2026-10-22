به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز کرمان ، مصطفی رجبی مشهدی درنشست تخصصی و جلسه هماهنگی معاونت وزیر نیرو با مدیران مراکز صنعتی‌و معدنی مجتمع سنگ آهن گل گهر اعلام کرد: بررسی راهکار‌های عملی برای رفع دغدغه‌های فعالان صنعتی در حوزه تأمین برق مفید بوده و وضع استان کرمان در حوزه تامین برق خیلی بهتر از پارسال و در تأمین برق کشاورزی در حوزه صنایع و معادن وضعیت مطلوب است.

معاون وزیر نیرو گفت: گل گهر یکی از نیروگاه‌هایش در اختیار شبکه قرار گرفته ومجتمع صنعتی و معدنی گل گهر در رتبه بندی کشوری مقام اول را در تامین انرژی و برق کسب کرده است.

آقای عتیقی مدیر عامل شرکت صنعتی و معدنی گل گهر هم با تاکید بر حمایت از نیروگاه‌های تجدید پذیر گفت: در این زمینه کمک می‌شود تا دچار مشکلات گاز و برق نباشیم.