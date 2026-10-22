در مراسم گرامیداشت روز استاندارد، از دو واحد صنعتی به عنوان واحد‌های نمونه کشوری و چهارواحد تولیدی به عنوان واحد‌های نمونه استانی در کرمان قدردانی شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،در این مراسم که با یک هفته تاخیر برگزار شد؛ صنایع شیر پاستوریزه پگاه کرمان و گروه صنعتی لاستیک بارز، به عنوان واحد‌های نمونه کشوری معرفی و از آنها تجلیل شد.

همچنین سیمان ممتازان، شرکت تعاونی بتن سازان شهر کرمان ، مهندسی تردد راهنما و شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان، به عنوان واحد‌های تولیدی نمونه استانی معرفی و تجلیل شدند.

در مراسم روز جهانی استاندارد، همچنین ۶ واحد تولیدی دیگر به عنوان واحد‌های شایسته تقدیر و ۴ مدیر کنترل کیفیت نمونه نیز معرفی و تجلیل شدند.