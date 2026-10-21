به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،سردار رضایی در برنامه بازدید امروز خود از پلیس کرمان اقدامات عملیاتی و عملکردهمه رده‌های انتظامی استان را در نشست کمیسیون عملیات انتظامی ارزیابی دقیق کرد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشوردر این نشست با اشاره به عملکرد مطلوب پلیس کرمان در بیشتر شاخص‌های مرتبط با ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش سطح رضایتمندی شهروندان بر تلاش مضاعف در زمینه کاهش تصادفات با سه رویکرد هشداردهی، مطالبه گری و مسئول سازی دیگر نهاد‌ها تاکید کرد.

تقویت تجهیزاتی یگان‌های تکاوری مستقر در کویر، تلاش مضاعف رده‌های انتظامی در راستای مقابله با سرقت و قاچاق فرآورده‌های سوختی و توسعه زیر ساخت‌های ارتقای امنیت با راه اندازی فرماندهی انتظامی مستقل جنوب استان از دیگر موضوعات مورد تاکید جانشین فرمانده کل انتظامی در این نشست بود.

وی امروز از نمایشگاه دستاورد‌های فرماندهی انتظامی استان بازدید و از تلاش و اقتدار نیرو‌های انتظامی در تأمین امنیت، مقابله با سلاح‌های غیرمجاز و برخورد قاطع با اراذل و اوباش قدردانی کرد.