به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران شهبازی با اشاره به اینکه به علت توزیع آرد در بستر هوشمند آرد کشور ۵۵ درصد سهمیه آرد ۲۴ هزار نفر از عشایر استان قطع شده بود، افزود: با پیگیری‌های مسئولان استانی از جمله استاندار خوزستان سهمیه هشت هزار نفر از عشایر استان برقرار شد.

وی با اشاره به اینکه از آبان ماه نیز سهمیه سایر افرادی که قطع شده بود، برقرار خواهد شد، ادامه داد: افرادی که تاریخ دفترچه و نان از نانوایی دریافت کرده‌اند که سهمیه آنها بصورت هوشمند قطع شده است، اما با توجه توجیه نبودن برخی موارد از طریق دستگاه متولی پیگیر بازگشت سهمیه می‌باشیم.