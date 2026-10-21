آیت‌الله حسینی، امام جمعه کاشان و عضو مجلس خبرگان رهبری در مراسم دومین سالگرد شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صباحی، امام جمعه شهید کازرون، در شهر قادرآباد گفت: اخلاص، ایمان، عمل صالح و خدمت صادقانه به مردم، رمز ماندگاری نام و یاد شهیدان است.

اخلاص و مردم‌داری، رمز ماندگاری محمد صباحی، امام جمعه شهید کازرون

اخلاص و مردم‌داری، رمز ماندگاری محمد صباحی، امام جمعه شهید کازرون

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، آیت‌الله حسینی، امام جمعه کاشان و عضو مجلس خبرگان رهبری، در مراسم دومین سالگرد شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صباحی، امام جمعه شهید کازرون، در شهر قادرآباد گفت: اخلاص، ایمان، عمل صالح و خدمت صادقانه به مردم، رمز ماندگاری نام و یاد شهیدان است.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم در این مراسم افزود: اجتماع مردم برای بزرگداشت شهید صباحی، آن هم پس از گذشت دو سال از شهادتش، نشان‌دهنده محبت و علاقه مردم به این روحانی شهید و خدمات صادقانه اوست.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آیه ۹۶ سوره مریم اظهار کرد: خداوند محبت انسان‌های باایمان و نیکوکار را در دل مردم قرار می‌دهد و شهید صباحی نمونه‌ای از این حقیقت است.

آیت‌الله حسینی همچنین با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، این حضور را جلوه‌ای از ارادت مردم به شخصیت‌های الهی و خدمتگزار دانست و بر ضرورت اخلاص در انجام مسئولیت‌ها تأکید کرد.

وی در پایان، اخلاص، مردم‌داری و خدمت برای رضای خدا را از مهم‌ترین عوامل ماندگاری نام و یاد شهیدان در جامعه برشمرد.

حجت‌الاسلام صباحی امام جمعه شهید کازرون روز جمعه چهارم آبان ۱۴۰۳ پس از اقامه نماز جمعه مورد سوءقصد قرار گرفت و به بیمارستان ولی عصر کازرون منتقل و اقدامات درمانی برای وی انجام شد.

حجت‌الاسلام صباحی برای ادامه روند درمان به شیراز منتقل شد و با وجود تلاش کادر درمان بیمارستان نمازی شیراز به علت شدت جراحات به شهادت رسید.

امامت جمعه شهرستان خرامه، معاون سابق اجرایی نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در فارس، ریاست دفتر امام جمعه اسبق کازرون و امام جماعت مسجد الزهراء کازرون از سوابق کاری امام جمعه فقید کازرون بود.