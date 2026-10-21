عملیات اجرایی طرح آبرسانی در گیلانغرب با مشارکت گروه‌های جهادی و بسیج سازندگی و در چارچوب برنامه‌های محرومیت‌زدایی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،این طرح با همکاری دستگاه‌های اجرایی، تأمین آب پایدار و بهبود زیرساخت‌های آبرسانی در مناطق هدف را دنبال می‌کند.

این طرح در قالب برنامه‌های قرارگاه تابستان بنیاد برکت و قرارگاه جهادی منتظران المهدی (عج) و با همکاری بخشداری مرکزی و مجموعه آب روستایی در حال اجراست.

بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی در کنار هماهنگی دستگاه‌های مسئول، زمینه‌ساز تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به روستاییان خواهد بود، اقدامی در راستای کاهش محرومیت و بهبود دسترسی ساکنان مناطق هدف به آب پایدار.