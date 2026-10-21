قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی در دیدار با آیت‌الله مظفری، خواستار توجه جدی به زیرساخت‌ها، بیمه تکمیلی و معیشت ورزشکاران شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، همزمان با هفته تربیت بدنی، هیئت‌های ورزشی استان در دیداری با آیت‌الله مظفری، نماینده ولی فقیه در استان، مطالبات جدی جامعه ورزش را مطرح کردند.

در این دیدار، ورزشکاران با اشاره به چالش‌های موجود، بر ضرورت توجه به زیرساخت‌های ورزشی، بهبود معیشت و تأمین بیمه تکمیلی تأکید کردند.

ورزشکاران حاضر در این نشست، ضمن ابراز نگرانی از کمبود امکانات و مشکلات معیشتی، خواستار فعال‌سازی و بهره‌مندی از مزایای صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان شدند.

مظفرعلی شائی، مدیرکل ورزش و جوانان هم بر بهره‌مندی ورزشکاران واجد شرایط از مزایای صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان تأکید کرد.

در حال حاضر ۳۲۰ هیئت ورزشی در استان فعال هستند که حدود ۱۰۰ هزار نفر از ورزشکاران استان تحت پوشش بیمه ورزشی قرار دارند.

در پایان، نماینده ولی فقیه در استان ، قول پیگیری جدی مطالبات جامعه ورزش از سوی مسئولان را اعلام کرد.





