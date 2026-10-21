معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از کاهش ۵۰ درصدی خاموشی‌ها در کشور طی تابستان امسال خبر داد و گفت: برق‌رسانی به ۱۰۰ درصد روستاهای بالای ۱۰ خانوار خوزستان محقق شده است.

کاهش ۵۰ درصدی خاموشی‌ها و برق‌رسانی به تمام روستاهای بالای ۱۰ خانوار خوزستان

کاهش ۵۰ درصدی خاموشی‌ها و برق‌رسانی به تمام روستاهای بالای ۱۰ خانوار خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، ، با اشاره به عملکرد صنعت برق در تابستان امسال گفت: با وجود افزایش میانگین دما تا ۱۴ درصد نسبت به سال‌های گذشته، میزان کلیدزنی و خاموشی‌ها در کشور ۵۰ درصد کاهش یافت.

اکبر حسن‌بکلو، افزود: با همکاری بخش‌های مختلف صنعت برق، میزان انرژی تحویلی به صنایع انرژی‌بر نیز نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد افزایش پیدا کرد.

برق‌رسانی به تمام روستاهای بالای ۱۰ خانوار خوزستان

وی با اشاره به جایگاه راهبردی خوزستان در صنعت برق کشور، بر ضرورت اجرای هم‌زمان طرح‌های توسعه‌ای و بازآرایی شبکه تأکید کرد و گفت: دستیابی به برق‌رسانی ۱۰۰ درصدی به روستاهای بالای ۱۰ خانوار استان، از دستاوردهای مهم این حوزه است.

نصب ۷۰۵ هزار کنتور هوشمند در کشور

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اشاره به اجرای طرح ملی مهتاب با هدف مدیریت روشمند تلفات انرژی گفت: تاکنون ۷۰۵ هزار دستگاه کنتور هوشمند در کشور نصب شده که نشان‌دهنده رشد ۳۰ درصدی در این بخش است.

وی ادامه داد: با شناسایی حدود ۵۰۰ هزار اشتراک غیرمجاز در کشور، نزدیک به ۱۶۰ هزار مشترک پس از مراجعه، انشعاب قانونی دریافت کردند.

حسن‌بکلو همچنین درباره اقدامات انجام‌شده در خوزستان گفت: در چارچوب اجرای طرح مهتاب، با جمع‌آوری ۲ هزار و ۱۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۲۰۰ مرکز، این استان رتبه نخست کشور را کسب کرد.

وی افزود: جمع‌آوری ۲۴۰ دستگاه ترانسفورماتور غیرمجاز و ۲۵ هزار انشعاب غیرمجاز نیز از دیگر اقدامات شرکت توزیع نیروی برق خوزستان بوده است.

تأکید بر آمادگی شبکه برق برای زمستان

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اشاره به چالش‌های احتمالی تأمین سوخت نیروگاه‌ها و تهدیدات احتمالی تأسیسات مرتبط، بر ضرورت آمادگی برای مدیریت شبکه برق در زمستان تأکید کرد.

وی گفت: انتظار می‌رود مدیران استان‌ها با برگزاری جلسات تخصصی و تدوین برنامه‌های ویژه، برای مدیریت شرایط پیش‌رو آمادگی لازم را داشته باشند تا زمستان نیز مانند تابستان با موفقیت و بدون چالش سپری شود.