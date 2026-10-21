هفته نخست لیگ برتر والیبال با پنج دیدار در شهر‌های سیرجان، اردکان، نور و تهران پیگیری شد.

ٰٰبه گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از رسانه رسمی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر با حضور ۱۶ تیم در دو گروه مقدماتی آغاز شد و تیم‌های شهرداری ارومیه، فولاد مبارکه سپاهان، فولاد سیرجان ایرانیان، پیکان تهران، مهرگان نور، طبیعت و رازین پلمیر مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند و نتایج کامل این دیدار‌ها به شرح زیر است:

گروه اول

فولاد سیرجان ایرانیان ۳ – تهران بیشه چمستان صفر (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۸)

فولاد مبارکه سپاهان ۳ – استقلال صفر (باخت فنی در سه ست ۲۵ بر صفر)

مهرگان نور ۳ – پاس گرگان صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۷)

چادرملو اردکان ۲ – رازین پلیمر ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۲، ۲۱ بر ۲۵ و ۱۰ بر ۱۵)

گروه دوم

پیکان تهران ۳ – مس سونگون تبریز صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۳ و ۲۵ بر ۱۷)

مس رفسنجان صفر – شهرداری ارومیه ۳ (باخت فنی در سه ست ۲۵ بر صفر)

صنعتگران امید ۲ – طبیعت اسلامشهر ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۱، ۲۴ بر ۲۶ و ۱۳ بر ۱۵)

جدول دو گروه در پایان هفته نخست:

رده بندی جدول این رقابت‌ها در پایان دیدار‌های برگزار شده هفته نخست به گونه‌ای شد که دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و شهرداری ارومیه بدون بازی صدرنشین شدند و جدول بدین شکل است:

گروه اول:

فولاد مبارکه سپاهان یک برد و سه امتیاز

فولاد سیرجان ایرانیان یک برد و سه امتیاز

مهرگان مازندان یک برد سه امتیاز

رازین پلیمر یک برد و دو امتیاز

چادر ملو اردکان بدون برد و یک امتیاز

تهران بیشه چمستان بدون برد و امتیاز

پاس گرگان بدون برد و امتیاز

استقلال بدون برد و امتیاز

گروه دوم

شهرداری ارومیه یک برد و سه امتیاز

پیکان تهران یک برد و سه امتیاز

طبیعت یک برد و دو امتیاز

صنعتگران امید بدون برد و یک امتیاز

مس سونگون تبریز بدون برد و امتیاز

ثامن بتن (بدون بازی)

شهداب یزد (بدون بازی)

مس رفسنجان بدون برد و امتیاز

هفته دوم لیگ برتر والیبال مردان ایران سال ۱۴۰۵ روز چهارشنبه ششم آبان ماه با هشت دیدار در شهر‌های مشهد، تهران (دو مسابقه)، گرگان، نور، یزد، رفسنجان و اسلامشهر پیگیری می‌شود.