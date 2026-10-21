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هفته نخست لیگ برتر والیبال با پنج دیدار در شهرهای سیرجان، اردکان، نور و تهران پیگیری شد.
ٰٰبه گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از رسانه رسمی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر با حضور ۱۶ تیم در دو گروه مقدماتی آغاز شد و تیمهای شهرداری ارومیه، فولاد مبارکه سپاهان، فولاد سیرجان ایرانیان، پیکان تهران، مهرگان نور، طبیعت و رازین پلمیر مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند و نتایج کامل این دیدارها به شرح زیر است:
گروه اول
فولاد سیرجان ایرانیان ۳ – تهران بیشه چمستان صفر (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۸)
فولاد مبارکه سپاهان ۳ – استقلال صفر (باخت فنی در سه ست ۲۵ بر صفر)
مهرگان نور ۳ – پاس گرگان صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۷)
چادرملو اردکان ۲ – رازین پلیمر ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۲، ۲۱ بر ۲۵ و ۱۰ بر ۱۵)
گروه دوم
پیکان تهران ۳ – مس سونگون تبریز صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۳ و ۲۵ بر ۱۷)
مس رفسنجان صفر – شهرداری ارومیه ۳ (باخت فنی در سه ست ۲۵ بر صفر)
صنعتگران امید ۲ – طبیعت اسلامشهر ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۱، ۲۴ بر ۲۶ و ۱۳ بر ۱۵)
جدول دو گروه در پایان هفته نخست:
رده بندی جدول این رقابتها در پایان دیدارهای برگزار شده هفته نخست به گونهای شد که دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و شهرداری ارومیه بدون بازی صدرنشین شدند و جدول بدین شکل است:
گروه اول:
فولاد مبارکه سپاهان یک برد و سه امتیاز
فولاد سیرجان ایرانیان یک برد و سه امتیاز
مهرگان مازندان یک برد سه امتیاز
رازین پلیمر یک برد و دو امتیاز
چادر ملو اردکان بدون برد و یک امتیاز
تهران بیشه چمستان بدون برد و امتیاز
پاس گرگان بدون برد و امتیاز
استقلال بدون برد و امتیاز
گروه دوم
شهرداری ارومیه یک برد و سه امتیاز
پیکان تهران یک برد و سه امتیاز
طبیعت یک برد و دو امتیاز
صنعتگران امید بدون برد و یک امتیاز
مس سونگون تبریز بدون برد و امتیاز
ثامن بتن (بدون بازی)
شهداب یزد (بدون بازی)
مس رفسنجان بدون برد و امتیاز
هفته دوم لیگ برتر والیبال مردان ایران سال ۱۴۰۵ روز چهارشنبه ششم آبان ماه با هشت دیدار در شهرهای مشهد، تهران (دو مسابقه)، گرگان، نور، یزد، رفسنجان و اسلامشهر پیگیری میشود.